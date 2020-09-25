Ведущим балкона в пятом эфире "Танцев со звездами" стал экс-участник нового сезона

Участие в пятом эфире шоу "Танцы со звездами" на "1+1" примут 11 пар.

Ведущим звездного балкона во время пятого эфира шоу "Танцы со звездами" на канале "1+1" станет экс-участник этого сезона Дмитрий Танкович. Об этом сообщается 25 сентября на странице организаторов шоу в Instagram.

"В это воскресенье в 21.00 пары на звездном балконе будет встречать шоумен Дмитрий Танкович, который вместе с Илоной Гвоздевой покинул паркет во втором эфире", – говорится в публикации.

Премьера шоу состоялась 30 августа. Участниками проекта стали 14 звезд украинского шоу-бизнеса.

По правилам соревнований после первого эфира ни одна из пар не выбыла из шоу.

По итогам второго эфира шоу 6 сентября проект покинул Танкович, который выступал в паре с беременной танцовщицей Илоной Гвоздевой.

13 сентября после третьего эфира проект покинула певица Слава Каминская и ее партнер Дмитрий Дикусар.

23 сентября после четвертого эфира участие в соревнованиях прекратила певица alyona alyona, которая выступала вместе с хореографом Юрием Гуричем.

Таким образом, в пятом эфире на паркет выйдут 11 пар.

Судить выступления звезд будут прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма, народный артист Украины, лауреат трех международных танцевальных конкурсов хореограф Григорий Чапкис и приглашенный судья.