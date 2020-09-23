alyona alyona заявила, что у нее был потенциал продолжать участие в "Танцах со звездами"

Украинская певица alyona alyona уверена, что рано покинула шоу "Танцы со звездами" на "1+1", но не считает себя проигравшей.

Рэп-певица alyona alyona 22 сентября заявила в Instagram, что после вылета из проекта "Танцы со звездами" на "1+1" будет болеть за актера Арама Арзуманяна и его партнершу Антонину Руденко.

По словам артистки, именно эта пара теперь является ее фаворитом на проекте. Комментируя свой проигрыш, певица призналась, что считает победой уже сам факт участия в шоу, так как доказала, что ее тело имеет неисчерпаемый потенциал.

"С каждым эфиром я становилась все сильнее и физически, и морально, я чувствовала в себе потенциал двигаться дальше, поэтому жалко было покидать проект так рано. Если кто-то сможет взять с меня пример, я буду счастлива", – заявила alyona alyona.

alyona alyona выступала на проекте в паре с хореографом Юрием Гуричем. Во время выступления в третьем эфире шоу судья Григорий Чапкис раскритиковал выступление пары, заявив, что детям до 16 лет смотреть их танец запрещено.

В ответ певица в своем микроблоге заявила, что ее задача – доказать пышкам, что им подвластны все танцевальные направления.

alyona alyona и Гурич покинули проект 20 сентября после четвертого эфира. Пара набрала 26 баллов из 40.

Выступления звезд во время четвертого эфира оценивали прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма, народный артист Украины, лауреат трех международных танцевальных конкурсов хореограф Григорий Чапкис, а также приглашенная судья Леся Никитюк.