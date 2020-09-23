alyona alyona заявила, что у нее был потенциал продолжать участие в "Танцах со звездами"

Рэп-певица alyona alyona 22 сентября заявила в Instagram, что после вылета из проекта "Танцы со звездами" на "1+1" будет болеть за актера Арама Арзуманяна и его партнершу Антонину Руденко.
По словам артистки, именно эта пара теперь является ее фаворитом на проекте. Комментируя свой проигрыш, певица призналась, что считает победой уже сам факт участия в шоу, так как доказала, что ее тело имеет неисчерпаемый потенциал.
"С каждым эфиром я становилась все сильнее и физически, и морально, я чувствовала в себе потенциал двигаться дальше, поэтому жалко было покидать проект так рано. Если кто-то сможет взять с меня пример, я буду счастлива", – заявила alyona alyona.
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І СУМНО І РАДІСНО За все своє життя я ніколи не бувала у дитячих таборах. Але і через багато років я змогла відчути ту атмосферу. Це відбулося на @tanci1plus1 . Зустрічатися разом на репетиціях та після, жити за розкладом, а в дні ефірів навіть і харчуватися за розкладом Я вдячна цьому проекту, що мала змогу випробувати себе та своє тіло, розкрити себе з різних сторін, про деякі з них я навіть не здогадувалась Я познайомилася зі світом танців, з різними артистами та танцюристами і звісно, знайшла друзів в обличчі @gurych_yurii та @ona__nana Окрім того, що вони мега талановиті танцівники, вони ще й неймовірні люди. Ми — весела трійця, що змогла пройти усі випробування з позитивом З кожним ефіром я ставала все сильнішою і фізично і морально і я відчувала у собі потенціал рухатись далі, тому шкода було покинути проект так рано. Але це досвід і це вже перемога, що я пішла на цей проект. Я змогла довести, що наше тіло має невичерпний потенціал! Якщо хтось зможе взяти з мене приклад, я буду неймовірно щасливою Я вболіваю за кожного учасника і вже у цю неділю буду хвилюватися за кожну пару, але все ж трішкі більше за моїх фаворитив @the_hardkiss і @aram_dad Я дякую кожному, хто голосував за мене та підтримував біля екрнів. Я щиро вдячна всьому колективу @tanci1plus1 за уроки, натхнення і за вашу ВЕЛИКУ працю!
alyona alyona выступала на проекте в паре с хореографом Юрием Гуричем. Во время выступления в третьем эфире шоу судья Григорий Чапкис раскритиковал выступление пары, заявив, что детям до 16 лет смотреть их танец запрещено.
В ответ певица в своем микроблоге заявила, что ее задача – доказать пышкам, что им подвластны все танцевальные направления.
alyona alyona и Гурич покинули проект 20 сентября после четвертого эфира. Пара набрала 26 баллов из 40.
Выступления звезд во время четвертого эфира оценивали прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма, народный артист Украины, лауреат трех международных танцевальных конкурсов хореограф Григорий Чапкис, а также приглашенная судья Леся Никитюк.