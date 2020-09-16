Разрушительница стереотипов. alyona alyona снялась в рекламе нижнего белья. Фото

Украинская рэп-певица alyona alyona приняла участие в рекламных съемках женского белья больших размеров. Об этом она сообщила 16 сентября на своей странице в Instagram, обнародовав фото, на которых запечатлена в бюстгальтере и трусах.
Певица частично прикрыла тело халатом.
"Продолжай разрушать стереотипы", – оценили работу певицы в качестве модели фолловеры.
"Я балдею, огонь!" – комментируют снимки певицы ее поклонники.
"Реклама, которую смотрю с удовольствием", – написали в комментариях пользователи сети.
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alyona alyona в день своего 29-летия призналась, что ее вес составляет 127 килограммов, и заявила о желании похудеть. За месяц ей удалось сбросить около 10 килограммов.
В настоящее время артистка является участницей шоу "Танцы со звездами" на "1+1". По словам певицы, она хочет доказать всем, что "пышкам подвластны любые па".