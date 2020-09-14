alyona alyona: Хочу доказать, что пышкам подвластны все танцевальные па

Участница шоу "Танцы со звездами" на "1+1" певица alyona alyona пообещала удивить поклонников необычным танцевальным стилем, в шутку пригрозив судьям расправой за несправедливые оценки.

Участница шоу "Танцы со звездами" на "1+1" рэп-певица alyona alyona 14 сентября в Instagram обнародовала снимок, на котором запечатлена со своим партнером по проекту Юрием Гуричем в компании собаки.

"На фото наша личная охрана – за несправедливые оценки может и укусить", – в шутку подписала она снимок.

Певица также пообещала в следующем эфире удивить поклонников "необычным танцевальным стилем.

"Хочу доказать, что пышкам подвластны все танцевальные па. А пока что work, work, work", – заявила артистка.

Судья проекта "Григорий Чапкис 13 августа заявил, что не в восторге от танца alyona alyona, который она исполнила на паркете во время третьего эфира. По мнению судьи шоу, смотреть выступления рэп-исполнительницы детям до 16 лет не рекомендуется.

alyona alyona выступает на паркете в паре с хореографом Юрием Гуричем.