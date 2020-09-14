alyona alyona: Хочу доказать, что пышкам подвластны все танцевальные па

Участница шоу "Танцы со звездами" на "1+1" рэп-певица alyona alyona 14 сентября в Instagram обнародовала снимок, на котором запечатлена со своим партнером по проекту Юрием Гуричем в компании собаки.
"На фото наша личная охрана – за несправедливые оценки может и укусить", – в шутку подписала она снимок.
Певица также пообещала в следующем эфире удивить поклонников "необычным танцевальным стилем.
"Хочу доказать, что пышкам подвластны все танцевальные па. А пока что work, work, work", – заявила артистка.
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Наш третій ефір позаду і ми з @gurych_yurii рухаємось далі * Цього разу напруження було на межі, ми неймовірно хвилювалися але завдяки вашій підтримці пройшли далі * Безмежно дякуємо всім, хто голосував, хто знімав в сторіз і писав свої враження від танцю! Далі обіцяємо вас здивувати незвичним стилем танцю та довести, що пишкам підвласні всі танцювальні па! А поки work work work * Ps. На фото наша особиста охорона, за несправедливі оцінки може і вкусити Соковитий трек: @jahkhalib
Судья проекта "Григорий Чапкис 13 августа заявил, что не в восторге от танца alyona alyona, который она исполнила на паркете во время третьего эфира. По мнению судьи шоу, смотреть выступления рэп-исполнительницы детям до 16 лет не рекомендуется.
alyona alyona выступает на паркете в паре с хореографом Юрием Гуричем.