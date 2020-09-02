"Все шли в школу, а вы в ЗАГС". alyona alyona показала родителей

По словам украинской певицы alyona alyona, ее родители прожили вместе 30 лет, зарегистрировав брак 1 сентября.

alyona alyona благодарна родителям за пример того, как быть вместе, невзирая на проблемы Фото: Savranenko Alyona / Facebook

Украинская певица alyona alyona на своей странице в Facebook опубликовала совместное фото с родителями, которые 1 сентября отмечали 30-летие супружеской жизни.

"Когда-то все шли в школу, а вы – в ЗАГС. Я рада, что вы у меня есть, потому что вы – мой образец, как сквозь взлеты и падения, множество переездов, безденежье и тяжелые времена поддерживать, помогать и любить друг друга", – написала она.

До начала музыкальной карьеры alyona alyona работала воспитательницей в детском саду в Барышевке Киевской области. Стала популярной после выхода в 2018 году песни "Рибки".

alyona alyona включили в список самых интересных новых исполнителей из Европы, по мнению The New York Times. Forbes внес певицу alyona alyona в список самых перспективных молодых лидеров и инноваторов "30 до 30".