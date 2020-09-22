"Витамин D – наше все". Жена Monatik позировала в купальниках

Супруга украинского певца Monatik Ирина показала, как проводит время в Кемере.

Жена украинского певца Monatik Ирина Монатик (Демичева) разместила в Instagram снимки, сделанные во время отдыха в Турции.

"Дело в шляпе", – написала она. На фото супруга Monatik запечатлена в зеленом купальнике и соломенной шляпе.

Местом пребывания она отметила Кемер (Анаталия).

Ранее она опубликовала фото в черном цельном купальнике с ассиметричным верхом.

"Летнее фото, сделанное бархатной осенью. Витамин D – наше все", – заявила она.

Monatik (Дмитрий Монатик) родился 1 апреля 1986 года в Луцке. Известность исполнитель обрел после участия в шоу "Х-фактор" на канале СТБ. Певец занимал кресла судьи на проекте "Танцы со звездами", тренера вокального шоу "Голос країни" и "Голос. Діти" ("1+1"). Жена певца, Ирина Демичева, является его директором. Впервые Monatik показал в микроблоге свою жену по случаю ее дня рождения 10 августа 2018 года. У пары двое детей: четырехлетний Даниил и трехлетний Платон.