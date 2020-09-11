  Вакарчук рассказал, как оценивает творчество Monatik

Лидер группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук заявил, что отдает должное таланту коллеги – украинского певца и продюсера Monatik.

Вакарчук о творчестве Monatik: Содержание этого продукта – не мое Фото: sviatoslav.vakarchuk / Instagram

Лидер группы "Океан Ельзи", бывший народный депутат от партии "Голос" Святослав Вакарчук считает творчество своего коллеги, певца и продюсера Monatik продуктом мирового уровня. Об этом он рассказал в интервью журналисту Славе Демину, которое обнародовано 10 сентября на YouTube-канале "Люкс ФМ".

"Он уже качественный артист – делает талантливо и звук, и продакшен. Я бы сказал, он делает продукт мирового уровня, но содержание этого продукта – не мое. Но форма продукта очень качественная, и я отдаю должное его таланту", – заявил Вакарчук.

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Видео: Люкс ФМ / YouTube

Святослав Вакарчук родился в Мукачево (Закарпатская область). В 1994 году он присоединился к коллективу "Клан тиші", заменив Андрея Голяка.

12 октября 1994 года группа стала называться "Океан Ельзи", а Вакарчук стал лидером музыкального коллектива.

Музыкант дважды избирался народным депутатом Украины (в 2007 и 2019 годах) и оба раза досрочно сложил полномочия.

Monatik (Дмитрий Монатик) родился в 1986 году в Луцке. Музыкальную карьеру начинал в качестве участника различных талант-шоу, работал в балете Натальи Могилевской.

В 2010 году артист прошел кастинг в вокальное талант-шоу "Х-фактор" на СТБ. В 2011 году певец выпустил свой первый клип, снятый на мобильный телефон.

Спустя шесть лет после участия в талант-шоу "Х-фактор" Monatik пригласили в качестве наставника в вокальное шоу "Голос. Діти" на телеканале "1+1".

В 2017 году певец открывал "Евровидение" песней Spinning. 3 сентября артист презентовал мюзикл "Ритм", в котором приняли участие звезды украинского шоу-бизнеса.