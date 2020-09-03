"Ритм". Monatik выпустил мюзикл с участием Веры Брежневой, "Время и Стекло", The Hardkiss, alyona alyona. Видео
Украинский певец Monatik на своем YouTube-канале презентовал мюзикл "Ритм". Режиссер – Таню Муиньо. В мюзикле приняли участие Monatik, Вера Брежнева, "Время и Стекло", The Hardkiss, alyona alyona, Kadnay, Tayanna, Michelle Andrade, Lida Lee, Dantes, бизнесмен Гарик Корогодский, хореографы Влад Яма и Евгений Кот. "Когда эпидемии собой заполняли мир, а войны – мир истребляли, люди искали ритм, в котором иногда от всего отдыхали. Ритм – место непростое, и даже пропитано магией, так сказать. Но, если ты ищешь эмоций новых, лучшего места не отыскать", – прокомментировал в Instagram премьеру мюзикла певец.
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