Бульвар Шоубиз
 
11 сентября, 2020
 
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"Не надо прибедняться". Вакарчук рассказал о своих доходах

По словам лидера группы "Океан Ельзи" и бывшего народного депутата Святослава Вакарчука, в первую очередь он тратит деньги на комфорт и путешествия, а также помогает родственникам получать образование.

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Вакарчук: На жизнь хватает. Больше, чем есть не надо. Меньше, надеюсь, не будет
Вакарчук: На жизнь хватает. Больше, чем есть – не надо. Меньше, надеюсь, не будет 
Фото: sviatoslav.vakarchuk / Instagram

Лидер группы "Океан Ельзи", бывший народный депутат от партии "Голос" Святослав Вакарчук считает себя состоятельным человеком. Об этом он рассказал в интервью журналисту Славе Демину, которое обнародовано 10 сентября на YouTube-канале "Люкс ФМ".

"Не надо прибедняться. Все свои деньги заработал честно, мне на жизнь хватает. Больше, чем есть – не надо. Меньше, надеюсь, не будет", – заявил он.

Музыкант подчеркнул, что непривередлив в быту и имеет все необходимое для комфортной жизни.

"Куда нужны деньги? На комфортный дом, на путешествия и все. Ну и, наверное, на здоровье и образование. Я помогаю получить образование родственникам", – сообщил артист.

Вакарчук подчеркнул, что владеет двумя машинами, на одной из которых ездит жена. 

ВИДЕО
Видео: Люкс ФМ / YouTube

Святослав Вакарчук родился в Мукачево (Закарпатская область). В 1994 году он присоединился к коллективу "Клан тиші", заменив Андрея Голяка.

12 октября 1994 года группа стала называться "Океан Ельзи", а Вакарчук стал лидером музыкального коллектива.

В 2007 году Вакарчук был избран народным депутатом Украины, а в декабре 2008 года досрочно сложил полномочия. В июле 2019 года Вакарчук снова был избран народным депутатом. 

11 июня 2020 года Вакарчук заявил, что зарегистрировал в парламенте заявление о сложении депутатского мандата.

За лишение Вакарчука депутатских полномочий проголосовало только 175 депутатов при минимально необходимых 226. В итоге фракция решила снять с музыканта полномочия народного депутата путем применения нормы об императивном мандате.

Теги: Святослав Вакарчук, Океан Ельзи, деньги
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