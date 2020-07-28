Вакарчук показал, как проводит летний отпуск

По словам лидера группы "Океан Ельзи" Святослава Вакарчука, неделя, проведенная в Карпатах, равноценна месячному отдыху на лучшем морском курорте.

Вакарчук выбрал для отдыха место, в котором можно собраться с мыслями Фото: sviatoslav.vakarchuk / Instagram

Лидер группы "Океан Ельзи", бывший народный депутат от партии "Голос" Святослав Вакарчук на своей странице в Instagram разместил серию снимков, сделанных во время отдыха в Карпатах.

"Неделя, проведенная в Карпатах, равноценна месяцу отдыха на лучшем морском курорте", – заявил экс-политик.

Вакарчук отметил, что выбрал для отдыха место, в котором можно собраться с мыслями и подкачать ноги.

Музыкант, лидер группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук в мае 2019 года представил партию "Голос". На парламентских выборах, которые состоялись в июле, она набрала 5,82% голосов избирателей, что позволило ей попасть в Верховную Раду.

11 июня 2020 года Вакарчук заявил, что зарегистрировал в парламенте заявление о сложении депутатского мандата.

За лишение Вакарчука депутатских полномочий проголосовало только 175 депутатов при минимально необходимых 226. В итоге фракция решила снять с музыканта полномочия народного депутата путем применения нормы об императивном мандате.

Вакарчук второй раз покидает досрочно Верховную Раду. В сентябре 2007 года он был избран в парламент от партии "Наша Украина – Народная самооборона", а спустя год написал заявление о сложении мандата.