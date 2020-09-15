"Увлиувт на улице Пикадилли". Monatik записал дуэт с Вайкуле

Украинский певец Monatik и латвийская певица Лайма Вайкуле объединили два своих трека в один, представив дуэтную композицию под названием "Увлиувт на улице Пикадилли".

Украинский певец и продюсер Monatik и латвийская певица Лайма Вайкуле 15 сентября презентовали на стриминговой музыкальной платформе Spotify дуэтную композицию "Увлиувт на улице Пикадилли".

Представленная композиция была создана на основе песни Вайкуле "Я вышла на Пикадилли", впервые исполненной артисткой в 1988 году, и хита Monatik "Увлиувт", который певец презентовал в 2017 году.

"Когда ко мне обратились с предложением освежить песню, у меня сразу возникла мысль сделать мэшап двух песен именно с выдающейся Лаймой! Две песни зазвучали, как одна, и это было безумно круто! Я так рад, что Лайма согласилась и эта идея ей понравилась", – поделился артист на своей странице в Instagram.

"Недавно Дима Monatik предложил мне эксперимент – взять наши два хита разных эпох и объединить в один! Так родилась песня "Увлиувт на улице Пикадилли!" – в свою очередь рассказала Вайкуле в микроблоге.



