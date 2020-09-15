"Увлиувт на улице Пикадилли". Monatik записал дуэт с Вайкуле

Украинский певец и продюсер Monatik и латвийская певица Лайма Вайкуле 15 сентября презентовали на стриминговой музыкальной платформе Spotify дуэтную композицию "Увлиувт на улице Пикадилли".
Представленная композиция была создана на основе песни Вайкуле "Я вышла на Пикадилли", впервые исполненной артисткой в 1988 году, и хита Monatik "Увлиувт", который певец презентовал в 2017 году.
"Когда ко мне обратились с предложением освежить песню, у меня сразу возникла мысль сделать мэшап двух песен именно с выдающейся Лаймой! Две песни зазвучали, как одна, и это было безумно круто! Я так рад, что Лайма согласилась и эта идея ей понравилась", – поделился артист на своей странице в Instagram.
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Когда ко мне обратились с предложением освежить песню (а это было несколько месяцев спустя, после выступления на «Рандеву» у @laima_vaikule_official и нашего с неи * личного знакомства), у меня сразу в голове возникла мысль сделать мэшап двух песен и именно с выдающеи * ся Лаи * мои * ! И так я пришел к идее названия «УВЛИУВТ на улице Пикадилли». Две песни зазвучали как одна - и это было безумно круто! Я так рад, что Лаи * ма согласилась и эта идея еи * понравилась, и сегодня мы можем услышать «УВЛИУВТ на улице Пикадилли» #ОсвежиМузыкуTicTac #MadeWithLoveAndRhythm
"Недавно Дима Monatik предложил мне эксперимент – взять наши два хита разных эпох и объединить в один! Так родилась песня "Увлиувт на улице Пикадилли!" – в свою очередь рассказала Вайкуле в микроблоге.