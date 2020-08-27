"Пример молодым". 66-летняя Вайкуле занялась морским бобслеем

66-летняя латвийская певица Лайма Вайкуле рассказала о своем новом увлечении, позируя на морском бобе.

Латвийская певица Лайма Вайкуле 26 августа на своей странице в Instagram опубликовала снимок, на котором запечатлена на морском бобслее в водонепроницаемом костюме с мокрыми волосами.

"Новое увлечение, теперь Боб. Конечно же, морской Боб", – подписала она снимок, обыграв созвучность названия устройства с мужским именем.

"Классное увлечение. Хороший пример молодым", – оценили досуг певицы поклонники.

"Спортсменка! Певица! И просто красавица!" – отреагировали на фото фолловеры.

Лайма Вайкуле – народная артистка Латвийской Республики (1995). 31 марта ей исполнилось 66 лет.