Клуб читателей
ГОРДОН
 
Бульвар

"Мне Киев становится роднее!". Вайкуле выступила в украинской столице

Латвийская певица Лайма Вайкуле на концерте в Киеве исполнила старые хиты и новые песни.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Вайкуле: Я очень люблю выступать в Киеве! Мне здесь очень комфортно
Вайкуле: Я очень люблю выступать в Киеве! Мне здесь очень комфортно
Фото: Ольга Закревская

14 февраля в Caribbean Club Concert-Hall в Киеве состоялся концерт латвийской певицы Лаймы Вайкуле. Об этом изданию "ГОРДОН" сообщила пресс-служба клуба.

Фото: Ольга Закревская
Фото: Ольга Закревская

Фото: Ольга Закревская
Фото: Ольга Закревская

Концерт был посвящен Дню влюбленных. Вайкуле исполнила известные песни "Легкой джазовой походкой", "Листья желтые", "Вернисаж", "Акапулько", "Еще не вечер", "Я за тебя молюсь", "Я вышла на Пикадилли" и новые – "Муму" и "Мой муз".

В ходе концерта вместе с Вайкуле спел украинский певец Арсен Мирзоян. Вместе они исполнили песню "Если ты со мной".

Фото: Ольга Закревская
Фото: Ольга Закревская

"Я очень люблю выступать в Киеве! Мне здесь очень комфортно. Чем чаще я приезжаю, тем больше привыкаю. Мне Киев с каждым разом становится роднее!" – призналась Вайкуле.

Фото: Ольга Закревская
Фото: Ольга Закревская

Лайма Вайкуле – народная артистка Латвийской Республики (1995). 

31 марта ей исполнится 66 лет.

Теги: Лайма Вайкуле
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
Вайкуле: Был спазм всех мышц от этого удара током
Новости
"Был дикий спазм, прокушен язык и щека". Вайкуле рассказала, как пережила удар током на сцене в Одессе
15 марта, 2019 10.39
Пригожин: Если нас будут пускать в Украину и Латвию мы поедем!
Новости
"Не ездите в Крым – не приезжайте и в Россию". Пригожин обратился к исполнителям после отказа Вайкуле выступать в Крыму
13 августа, 2018 14.42
Пугачева: Дамы с дюн
Новости
"Девушки почтенного возраста". Пугачева поделилась селфи с Вайкуле
27 августа, 2019 11.00
Вайкуле впервые проведет фестиваль вне Латвии
Новости
Билык, Тина Кароль, ВВ, NK, Кикабидзе выступят на фестивале Вайкуле в Одессе
10 июля, 2019 17.40
МВД РФ проверило концертную деятельность Вайкуле
МИР
МВД РФ не нашло нарушений миграционного законодательства со стороны Вайкуле
20 сентября, 2018 21.20
Слова Вайкуле об отказе ездить в Крым вызвали скандал в российском обществе
КУЛЬТУРА, КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ, Новости
Пугачева – Вайкуле: У тебя язык без костей. С таким языком надо молчать
26 августа, 2018 11.55
Вайкуле заявила, что не намерена ездить с гастролями в аннексированный Крым
КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ, КУЛЬТУРА, Новости
В России призвали правоохранителей проверить концертную деятельность Вайкуле
16 августа, 2018 14.59
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
﻿"Не мы начали эту войну, но нам ее заканчивать. И мы это сделаем. Вместе с вами". Речь Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности
﻿"Не мы начали эту войну, но нам ее заканчивать. И мы это сделаем. Вместе с вами". Речь Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности
Гетманцев: Сохранение курса гривны сейчас не зависит ни от вас, ни от меня, ни от Нацбанка, ни от Минфина
Гетманцев: Сохранение курса гривны сейчас не зависит ни от вас, ни от меня, ни от Нацбанка, ни от Минфина G
Наталия ДВАЛИ
  Комаровский: Мне очень плохо. От результатов Зеленского хочется рыдать
  Комаровский: Мне очень плохо. От результатов Зеленского хочется рыдать G
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Умерла актриса сериала "Секс и город" Коэн
Умерла актриса сериала "Секс и город" Коэн
Меган Маркл и принц Гарри впервые после переезда в Канаду появились на публике вместе
Меган Маркл и принц Гарри впервые после переезда в Канаду появились на публике вместе
Alyosha засветила округлившийся живот
Alyosha засветила округлившийся живот
Рита Ора показала, как ей делали новую татуировку
Рита Ора показала, как ей делали новую татуировку
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS