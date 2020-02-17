"Мне Киев становится роднее!". Вайкуле выступила в украинской столице

Латвийская певица Лайма Вайкуле на концерте в Киеве исполнила старые хиты и новые песни.

Вайкуле: Я очень люблю выступать в Киеве! Мне здесь очень комфортно Фото: Ольга Закревская

14 февраля в Caribbean Club Concert-Hall в Киеве состоялся концерт латвийской певицы Лаймы Вайкуле. Об этом изданию "ГОРДОН" сообщила пресс-служба клуба.

Фото: Ольга Закревская

Фото: Ольга Закревская

Концерт был посвящен Дню влюбленных. Вайкуле исполнила известные песни "Легкой джазовой походкой", "Листья желтые", "Вернисаж", "Акапулько", "Еще не вечер", "Я за тебя молюсь", "Я вышла на Пикадилли" и новые – "Муму" и "Мой муз".

В ходе концерта вместе с Вайкуле спел украинский певец Арсен Мирзоян. Вместе они исполнили песню "Если ты со мной".

Фото: Ольга Закревская

"Я очень люблю выступать в Киеве! Мне здесь очень комфортно. Чем чаще я приезжаю, тем больше привыкаю. Мне Киев с каждым разом становится роднее!" – призналась Вайкуле.

Фото: Ольга Закревская

Лайма Вайкуле – народная артистка Латвийской Республики (1995).

31 марта ей исполнится 66 лет.