Вайкуле выступит с эксклюзивным концертом ко Дню влюбленных в Киеве

Латвийская певица Лайма Вайкуле исполнит свои известные песни на концерте по случаю Дня всех влюбленных.

Латвийская певица Лайма Вайкуле 14 февраля 2020 года даст концерт ко Дню всех влюбленных в Киеве. Об этом изданию "ГОРДОН" сообщила пресс-служба Caribbean Club Concert Hall, в котором пройдет концерт.

"Лайму Вайкуле по праву можно назвать символом эпохи и иконой стиля. Каждый раз она удивляет новыми невероятными образами и яркими шоу. Каждый ее концерт – это чувственно, нежно и по-особенному тепло", – говорится в анонсе шоу.

В программе среди прочих прозвучат песни "Легкой джазовой походкой", "Вернисаж", "Еще не вечер", "Я вышла на Пикадилли".

Количество мест ограничено – 300 билетов. Приобрести их можно ЗДЕСЬ.

Начало шоу 14 февраля в 19.00.