Бульвар Шоубиз
 
16 сентября, 2020
 
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"Только любовь". Monatik показал, как проводит с женой отпуск в Турции

Украинский певец и продюсер Monatik разместил в сети совместный снимок с женой Ириной Демичевой, сделанный на отдыхе в Турции.

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Monatik отец двоих сыновей
Monatik – отец двоих сыновей
Фото: monatik_official / Instagram

Украинский певец и продюсер Monatik 16 сентября в Instagram обнародовал фото, на котором запечатлен в компании своей супруги Ирины Демичевой.

Артист отметил, что фотография была сделана на отдыхе в Турции.

"Только любовь", – подписал он снимок.

Monatik (Дмитрий Монатик) родился 1 апреля 1986 года в Луцке. Известность исполнитель обрел после участия в шоу "Х-фактор" на канале СТБ. Певец занимал кресла судьи на проекте "Танцы со звездами", тренера вокального шоу "Голос країни" и "Голос. Діти" ("1+1").

Жена певца Ирина Демичева является его директором. Впервые Monatik показал в микроблоге фото супруги в ее день рождения 10 августа 2018 года.

Пара воспитывает двух сыновей – Даниила (2015) и Платона (2017).

Теги: Турция, семья, Monatik
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