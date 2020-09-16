"Только любовь". Monatik показал, как проводит с женой отпуск в Турции

Украинский певец и продюсер Monatik разместил в сети совместный снимок с женой Ириной Демичевой, сделанный на отдыхе в Турции.

Украинский певец и продюсер Monatik 16 сентября в Instagram обнародовал фото, на котором запечатлен в компании своей супруги Ирины Демичевой.

Артист отметил, что фотография была сделана на отдыхе в Турции.

"Только любовь", – подписал он снимок.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Только любовь #Вечность #IV Публикация от Dmitriy Monatik (@monatik_official) 16 Сен 2020 в 2:12 PDT

Monatik (Дмитрий Монатик) родился 1 апреля 1986 года в Луцке. Известность исполнитель обрел после участия в шоу "Х-фактор" на канале СТБ. Певец занимал кресла судьи на проекте "Танцы со звездами", тренера вокального шоу "Голос країни" и "Голос. Діти" ("1+1").

Жена певца Ирина Демичева является его директором. Впервые Monatik показал в микроблоге фото супруги в ее день рождения 10 августа 2018 года.

Пара воспитывает двух сыновей – Даниила (2015) и Платона (2017).