"Только любовь". Monatik показал, как проводит с женой отпуск в Турции

Украинский певец и продюсер Monatik 16 сентября в Instagram обнародовал фото, на котором запечатлен в компании своей супруги Ирины Демичевой.
Артист отметил, что фотография была сделана на отдыхе в Турции.
"Только любовь", – подписал он снимок.
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Monatik (Дмитрий Монатик) родился 1 апреля 1986 года в Луцке. Известность исполнитель обрел после участия в шоу "Х-фактор" на канале СТБ. Певец занимал кресла судьи на проекте "Танцы со звездами", тренера вокального шоу "Голос країни" и "Голос. Діти" ("1+1").
Жена певца Ирина Демичева является его директором. Впервые Monatik показал в микроблоге фото супруги в ее день рождения 10 августа 2018 года.
Пара воспитывает двух сыновей – Даниила (2015) и Платона (2017).