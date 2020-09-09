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КУЛЬТУРА

В Офисе президента заявили, что артисты на попурри ко Дню Независимости выступали бесплатно

Все украинские артисты, которые на День Независимости Украины в Киеве приняли участие в 17-минутном попурри, выступали бесплатно. В том числе музыкант Monatik, который стал автором музыкальной части номера, сообщили в Офисе президента.

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Попурри с участием украинских артистов длилось 17 минут
Попурри с участием украинских артистов длилось 17 минут
Фото: president.gov.ua

Все артисты и музыканты, которые приняли участие в номере "Музыкальная история Независимости" на День Независимости Украины в Киеве, выступили безвозмездно. Об этом говорится в ответе Офиса президента на запрос "Радіо Свобода".

"Основной сценарий официальных мероприятий был разработан и реализован работниками Офиса президента Украины, в частности, работниками директората по вопросам информационной политики, директората по вопросам внутренней и гуманитарной политики, директората по вопросам региональной политики и децентрализации", – говорится в сообщении ОП.

Режиссером 17-минутного попурри стала Екатерина Царик.

"Музыкальный "мешап" и аранжировки сделал талантливый украинский музыкант и исполнитель Monatik. Он также оказывал услуги на безвозмездной основе", – отметили в Офисе президента.

Отсутствие указания имен авторов и источников заимствования во время трансляции попурри было связано с определенными техническими ограничениями телевизионного вещания, говорится в письме.

В День Независимости Украины, 24 августа, на Софийской площади в Киеве прозвучало 17-минутное попурри "Музыкальная история Независимости", состоявшее из популярных в Украине песен последних трех десятилетий. Над созданием трека работал певец и продюсер Дмитрий Монатик (Monatik), он также выступил на концерте. Во время попурри 18 украинских артистов исполнили фрагменты 42 композиций

Несколько музыкантов, чьи песни прозвучали на концерте, сообщили, что они не давали разрешения использовать свои композиции. Подобные заявление, в частности, сделали группы "Океан Ельзи" и "Бумбокс".

Спустя три дня, 27 августа, пресс-служба ОПУ заявила, что авторские права при создании попурри ко Дню Независимости не нарушались, и опубликовала видео музыкального номера с титрами, в которых указаны авторы использованных композиций. Авторство как минимум двух композиций, фрагменты которых использовались для создания музыкального номера ко Дню Независимости Украины, пресс-служба Офиса президента указала неправильно. Об этом сообщили музыканты Юрко Юрченко и Анатолий Говорадло, чьи песни прозвучали во время концерта.

Теги: музыка, концерт, День Независимости, режиссер, Monatik, Офис президента Украины
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