Офис президента Украины указал авторство использованных в попурри ко Дню Независимости композиций с ошибками

Авторство использованных в попурри ко Дню Независимости композиций в видеоролике, опубликованном Офисом президента Украины (ОПУ), указано с ошибками. Об этом в Facebook сообщил продюсер группы "Бумбокс" Алексей Согомонов.
"Сегодняшнее заявление Офиса президента, суть которого сводится к тому, что "вы нас не поймали – мы закон не нарушали", могло бы сойти за стандартный ответ чиновников, делающих вид, что не понимают, о чем речь. Но вот беда, заявление ОПУ сопровождается прикрепленным видео концерта, и титры, которыми подписаны песни, разумеется, после консультаций у юристов, магическим образом изменились, их подрисовали, сделав как минимум одну ошибку в авторстве, о чем написал Юрко Юрченко. Друзья мои, как это смело, как свежо!" – написал он.
Лидер украинской группы "Юркеш" Юрко Юрченко на своей странице в Facebook не просто указал на ошибку, но и потребовал правильно указать автора, заплатить роялти и компенсировать моральный ущерб.
Лидер группы "Свитязь", композитор и музыкант Анатолий Говорадло на своей странице в Facebook также написал об ошибке в титрах.
"Интересная ситуация, в День Независимости незаконно использовали мою песню, а потом задним числом исправились и неправильно отметили автора! Положинский не является автором слов использованного фрагмента! Задолбали! О каком авторском праве может идти речь?" – подчеркнул он.
24 августа продюсер "Бумбокса" Алексей Согомонов и представитель "Океану Ельзи" Виктория Хоменко сообщили, что группы не разрешали использовать свои песни на концерте "Песенная история современной Украины" ко Дню Независимости.
В рамках празднования 29-й годовщины Дня Независимости в Киеве прошел концерт. На нем песню "Вахтерам" группы "Бумбокс" исполнили "Время и Стекло", а "Там, де нас нема" "Океану Ельзи" – хор и Верка Сердючка.
27 августа пресс-служба ОПУ заявила, что авторские права при создании музыкального номера ко Дню Независимости Украины на Софийской площади в Киеве не нарушались, и опубликовала видео музыкального номера с титрами, в которых указаны авторы использованных композиций.