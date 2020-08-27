Офис президента Украины указал авторство использованных в попурри ко Дню Независимости композиций с ошибками

Авторство двух композиций, фрагменты которых использовались для создания музыкального номера ко Дню Независимости Украины, пресс-служба Офиса президента указала неправильно.

Авторство использованных в попурри ко Дню Независимости композиций в видеоролике, опубликованном Офисом президента Украины (ОПУ), указано с ошибками. Об этом в Facebook сообщил продюсер группы "Бумбокс" Алексей Согомонов.

"Сегодняшнее заявление Офиса президента, суть которого сводится к тому, что "вы нас не поймали – мы закон не нарушали", могло бы сойти за стандартный ответ чиновников, делающих вид, что не понимают, о чем речь. Но вот беда, заявление ОПУ сопровождается прикрепленным видео концерта, и титры, которыми подписаны песни, разумеется, после консультаций у юристов, магическим образом изменились, их подрисовали, сделав как минимум одну ошибку в авторстве, о чем написал Юрко Юрченко. Друзья мои, как это смело, как свежо!" – написал он.

Скриншот: Офіс Президента України / Facebook

Лидер украинской группы "Юркеш" Юрко Юрченко на своей странице в Facebook не просто указал на ошибку, но и потребовал правильно указать автора, заплатить роялти и компенсировать моральный ущерб.

Лидер группы "Свитязь", композитор и музыкант Анатолий Говорадло на своей странице в Facebook также написал об ошибке в титрах.

"Интересная ситуация, в День Независимости незаконно использовали мою песню, а потом задним числом исправились и неправильно отметили автора! Положинский не является автором слов использованного фрагмента! Задолбали! О каком авторском праве может идти речь?" – подчеркнул он.