Авторские права при создании музыкального номера ко Дню Независимости Украины не нарушались – Офис президента

Офис президента Украины опубликовал полный перечень фрагментов музыкальных произведений, использованных в создании музыкального номера ко Дню Независимости Украины, с указанием их авторов.

ОПУ разместил видеоролик музыкального номера, исполненного 24 августа на Софийской площади Киева, с указанием авторов песен, фрагменты которых были в нем использованы Скриншот: Офіс Президента України / Facebook

Авторские права при создании музыкального номера ко Дню Независимости Украины на Софийской площади в Киеве не нарушались. Об этом 27 августа заявила пресс-служба Офиса президента Украины (ОПУ).

С целью соблюдения требований украинского законодательства на сайте ОПУ опубликован полный перечень использованных в музыкальном номере фрагментов музыкальных произведений с указанием их авторов.

24 августа на Софийской площади столицы прозвучало 17-минутное попурри "Музыкальная история Независимости", состоявшее из популярных в Украине песен последних трех десятилетий в исполнении известных украинских артистов.

По информации пресс-службы ОПУ, законом разрешается подобное использование фрагментов песен без предварительного согласия автора. В частности, пункт 9-1 статьи 21 закона Украины "Об авторском праве и смежных правах" позволяет без согласия автора (или другого лица, имеющего авторское право) публиковать фрагменты музыкальных и других произведений в нескольких форматах, в том числе в формате попурри, при условии, если указано имя автора и источник заимствования.

Полный видеоролик музыкального попурри, в котором выполнены требования пункта 9-1 ст. 21 закона "Об авторском праве и смежных правах" и под каждым фрагментом заимствованной композиции указаны ссылки на автора музыкального произведения, размещен на странице ОПУ в Facebook.

24 августа продюсер "Бумбокса" Алексей Согомонов и представитель "Океану Ельзи" Виктория Хоменко сообщили, что группы не разрешали использовать свои песни на концерте "Песенная история современной Украины" ко Дню Независимости.

В рамках празднования 29-й годовщины Дня Независимости в Киеве прошел концерт. На нем песню "Вахтерам" группы "Бумбокс" исполнили "Время и Стекло", а "Там, де нас нема" "Океану Ельзи" – хор и Верка Сердючка.