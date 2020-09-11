Ведущим балкона в третьем эфире "Танцев со звездами" стал муж судьи проекта

Ведущим звездного балкона во время второго эфира шоу "Танцы со звездами" на канале "1+1" стал украинский певец Dantes. Об этом сообщается 11 сентября на странице организаторов шоу в Instagram.
"Третий эфир будет посвящен любви. Такой романтический выпуск трудно представить без этой звездной пары, поэтому ведущим балкона будет муж [приглашенной судьи проекта] певицы Нади Дорофеевой Dantes", – говорится в сообщении.
Третий эфир состоится 13 сентября в 21.00.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Третіи * прямии * ефір #танціззірками, якии * відбудеться вже цієі * неділі о 21:00 на 1+1, буде присвячении * коханню Такии * романтичнии * вечір неможливо уявити без цього зіркового подружжя. Тож вже цієі * неділі ведучим зіркового балкону буде співак і чоловік Наді Дорофєєвоі * – Володимир Дантес.
Премьера шоу состоялась 30 августа. Участниками проекта стали 14 звезд украинского шоу-бизнеса.
По итогам второго эфира шоу, которое состоялось 6 сентября, проект покинул ведущий Дмитрий Танкович, который выступал в паре с беременной танцовщицей Илоной Гвоздевой.
Судить выступления звезд будут прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма, народный артист Украины, лауреат трех международных танцевальных конкурсов хореограф Григорий Чапкис, а также приглашенная судья – певица и бывшая участница шоу Надя Дорофеева.