Ведущим балкона в третьем эфире "Танцев со звездами" стал муж судьи проекта

Третий эфир шоу "Танцы со звездами" на "1+1" будет посвящен любви.

Третий эфир "Танцев со звездами" состоится 13 сентября Фото: Танці з зірками / Facebook

Ведущим звездного балкона во время второго эфира шоу "Танцы со звездами" на канале "1+1" стал украинский певец Dantes. Об этом сообщается 11 сентября на странице организаторов шоу в Instagram.

"Третий эфир будет посвящен любви. Такой романтический выпуск трудно представить без этой звездной пары, поэтому ведущим балкона будет муж [приглашенной судьи проекта] певицы Нади Дорофеевой Dantes", – говорится в сообщении.

Третий эфир состоится 13 сентября в 21.00.

Премьера шоу состоялась 30 августа. Участниками проекта стали 14 звезд украинского шоу-бизнеса.

По итогам второго эфира шоу, которое состоялось 6 сентября, проект покинул ведущий Дмитрий Танкович, который выступал в паре с беременной танцовщицей Илоной Гвоздевой.

Судить выступления звезд будут прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма, народный артист Украины, лауреат трех международных танцевальных конкурсов хореограф Григорий Чапкис, а также приглашенная судья – певица и бывшая участница шоу Надя Дорофеева.