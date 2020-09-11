Известно имя приглашенного судьи третьего эфира "Танцев со звездами"

Четвертым приглашенным судьей третьего эфира шоу "Танцы со звездами" на канале "1+1" станет бывшая частница проекта, певица Надя Дорофеева. Об этом сообщается 11 сентября на странице организаторов шоу в Instagram.
"Надя участвовала в первом обновленном сезоне "Танцев со звездами" и вместе с [хореографом] Женей Котом заняла второе место, поэтому хорошо понимает волнения участников на паркете", – говорится в сообщении.
Третий эфир состоится 13 сентября в 21.00.
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Так-так, у третьому прямому ефірі до тріи * ки суддів приєднається чарівна Надя Дорофєєва (@nadyadorofeeva) Надя брала участь у першому оновленому сезоні «Танців з зірками» і разом з Женею Котом посіла друге місце, тому добре розуміє хвилювання учасників на паркеті #танціззірками. Не пропусти прямии * ефір улюбленого шоу вже цієі * неділі о 21:00 на 1+1, ми готуємо багато сюрпризів
Премьера шоу состоялась 30 августа. Участниками проекта стали 14 звезд украинского шоу-бизнеса.
По итогам второго эфира шоу, которое состоялось 6 сентября, проект покинул ведущий Дмитрий Танкович, который выступал в паре с беременной танцовщицей Илоной Гвоздевой.
Помимо Дорофеевой, судить выступления звезд будут прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма и народный артист Украины, лауреат трех международных танцевальных конкурсов хореограф Григорий Чапкис.
Дорофеева принимала участие в проекте в 2017 году, выступая на паркете в паре с хореографом Евгением Котом. Пара уступила первое место певице Наталье Могилевской и ее партнеру Игорю Кузьменко.