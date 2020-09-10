Бульвар Шоубиз
 
10 сентября, 2020
 
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"Это мотивирует". Участник шоу "Танцы со звездами" Цимбалюк пожаловался на отсутствие выходных

Украинский актер Тарас Цимбалюк заявил, что, совмещая съемки в кино и участие в шоу "Танцы со звездами" на "1+1", третий месяц работает без выходных.

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Цимбалюк: Все свободное от сериалов время отдаю танцам!
Цимбалюк: Все свободное от сериалов время отдаю танцам!
Фото: Тарас Цимбалюк / Facebook

Участник шоу "Танцы со звездами" на "1+1" украинский актер Тарас Цимбалюк 10 сентября на своей странице в Instagram обнародовал фотографии, сделанные во время репетиции нового танца.

По словам актера, с каждым разом подготовка к выступлению становится сложнее, а времени на это остается все меньше.  

"Половину времени провожу на съемочной площадке, потому что съемки в кино никто не отменял, а все свободное от сериалов время отдаю танцам! Ловлю себя на мысли, что пошел третий месяц без выходных", – написал Цимбалюк.

Он подчеркнул, что считает такой график испытанием для себя. 

"Это круто, это мотивирует", – резюмировал артист.

Премьера шоу состоялась 30 августа. Участниками проекта стали 14 звезд украинского шоу-бизнеса.

Во время второго эфира Цимбалюк едва не уронил свою партнершу, танцовщицу Яну Заец. Судьи поставили паре за выступление 32 балла. 

По итогам второго эфира шоу покинул ведущий Дмитрий Танкович, который выступал в  паре с беременной танцовщицей Илоной Гвоздевой. 

Теги: Танцы со звездами, Тарас Цимбалюк
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