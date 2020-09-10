"Это мотивирует". Участник шоу "Танцы со звездами" Цимбалюк пожаловался на отсутствие выходных

Участник шоу "Танцы со звездами" на "1+1" украинский актер Тарас Цимбалюк 10 сентября на своей странице в Instagram обнародовал фотографии, сделанные во время репетиции нового танца.
По словам актера, с каждым разом подготовка к выступлению становится сложнее, а времени на это остается все меньше.
"Половину времени провожу на съемочной площадке, потому что съемки в кино никто не отменял, а все свободное от сериалов время отдаю танцам! Ловлю себя на мысли, что пошел третий месяц без выходных", – написал Цимбалюк.
Он подчеркнул, что считает такой график испытанием для себя.
"Это круто, это мотивирует", – резюмировал артист.
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Наші репетиції стають складнішими. Часу на підготовку залишається все менше і менше. Танець, котрий ми готуємо до третього ефіру стане для усіх справжнім сюрпризом Половину свого часу я віддаю на знімальному майданчику, бо зйомки в кіно ніхто не відміняв) Весь вільний від серіалів час я віддаю танцям ! Ловлю себе на думці, шо пішов третій місяць без вихідних ....Але це круто ! Це випробовує ! Це мотивує ! Це приємна втома ! Ще раз дякую вам за підтримку !!! Всіх обійняв
Премьера шоу состоялась 30 августа. Участниками проекта стали 14 звезд украинского шоу-бизнеса.
Во время второго эфира Цимбалюк едва не уронил свою партнершу, танцовщицу Яну Заец. Судьи поставили паре за выступление 32 балла.
По итогам второго эфира шоу покинул ведущий Дмитрий Танкович, который выступал в паре с беременной танцовщицей Илоной Гвоздевой.