"Это мотивирует". Участник шоу "Танцы со звездами" Цимбалюк пожаловался на отсутствие выходных

Украинский актер Тарас Цимбалюк заявил, что, совмещая съемки в кино и участие в шоу "Танцы со звездами" на "1+1", третий месяц работает без выходных.

Цимбалюк: Все свободное от сериалов время отдаю танцам! Фото: Тарас Цимбалюк / Facebook

Участник шоу "Танцы со звездами" на "1+1" украинский актер Тарас Цимбалюк 10 сентября на своей странице в Instagram обнародовал фотографии, сделанные во время репетиции нового танца.

По словам актера, с каждым разом подготовка к выступлению становится сложнее, а времени на это остается все меньше.

"Половину времени провожу на съемочной площадке, потому что съемки в кино никто не отменял, а все свободное от сериалов время отдаю танцам! Ловлю себя на мысли, что пошел третий месяц без выходных", – написал Цимбалюк.

Он подчеркнул, что считает такой график испытанием для себя.

"Это круто, это мотивирует", – резюмировал артист.

Премьера шоу состоялась 30 августа. Участниками проекта стали 14 звезд украинского шоу-бизнеса.

Во время второго эфира Цимбалюк едва не уронил свою партнершу, танцовщицу Яну Заец. Судьи поставили паре за выступление 32 балла.

По итогам второго эфира шоу покинул ведущий Дмитрий Танкович, который выступал в паре с беременной танцовщицей Илоной Гвоздевой.