"Сердце замерло". Участник "Танцев со звездами" Цимбалюк едва не уронил партнершу. Видео
Участник шоу "Танцы со звездами" на "1+1" украинский актер Тарас Цимбалюк 6 сентября во время исполнения танго едва не уронил свою партнершу, танцовщицу Яну Заец на паркет, выполняя поддержку на высоко поднятых руках. Цимбалюку в последний момент удалось удержать равновесие и достойно завершить танец. Видеозапись танго в исполнении пары обнародована на YouTube-канале проекта "Танці з зірками". "Сердце замерло, когда он чуть Яночку не уронил, слава богу, пронесло", – отреагировали на выступление поклонники пары. "Ой, как я испугалась за Яну. Хорошо, что поймал", – комментируют танго Цимбалюка и Заец зрители. Пара получила от судьев проекта 32 балла.
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