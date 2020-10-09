“Словно цветы”. Новая артистка Monatik Corporation Nino выпустила первый клип. Видео
Украинская певица Nino на своем YouTube-канале презентовала клип на трек “Словно цветы”. Это новая артистка Monatik Corporation. Съемки клипа Nino “Словно цветы” состоялись в Одессе. Режиссер – Таню Муиньо. В ролике снялись модели Василий Пименов и Оу Влад. По сюжету ролика исполнительница в компании парней катается на автомобиле, украшенном цветами по Одессе, а также гуляет по городу. "Честно признаюсь, у меня такое чувство, что у моей дочери сегодня премьера. Переживаю несказанно, так мне хочется, чтобы у тебя все удалось!" – прокомментировал премьеру подопечной Monatik.
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