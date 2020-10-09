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09 октября, 2020
 
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“Словно цветы”. Новая артистка Monatik Corporation Nino выпустила первый клип. Видео

Украинская певица Nino на своем YouTube-канале презентовала клип на трек “Словно цветы”. Это новая артистка Monatik Corporation. Съемки клипа Nino “Словно цветы” состоялись в Одессе. Режиссер – Таню Муиньо. В ролике снялись модели Василий Пименов и Оу Влад. По сюжету ролика исполнительница в компании парней катается на автомобиле, украшенном цветами по Одессе, а также гуляет по городу. "Честно признаюсь, у меня такое чувство, что у моей дочери сегодня премьера. Переживаю несказанно, так мне хочется, чтобы у тебя все удалось!" – прокомментировал премьеру подопечной Monatik.

 
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Съемки клипа Nino &ldquo;Словно цветы&rdquo; состоялись в Одессе
Съемки клипа Nino “Словно цветы” состоялись в Одессе
Скриншот: NiNO / YouTube

видео

Видео: NiNO / YouTube
Теги: видео, клип, премьеры, Monatik, певица, модель, Таню Муиньо, ролик, Nino
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