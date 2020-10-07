Monatik показал, как забирал сына из роддома

По словам украинского певца и продюсера Monatik, рождение старшего сына перевернуло все в его жизни.

Украинский певец и продюсер Monatik в Instagram разместил в сети архивные снимки, на которых запечатлен его старший сын Даниил.

Артист посвятил публикацию дню рождения сына – 7 октября Даниилу исполнилось пять лет.

На одном из фото Monatik запечатлен вместе с женой Ириной Демичевой в день выписки Даниила из роддома. На снимке артист вытирает ладонями слезы.

"Ты выбрал этот день. Ты появился именно в этот день, и все перевернулось. Все изменилось. Все засияло, закружилось! С первым юбилеем тебя, наш Даня", – подписал он публикацию.

Monatik отметил, что написал пост в микроблоге в надежде на то, что когда-то сын вырастет и сможет его прочитать.

Monatik (Дмитрий Монатик) вместе с женой Ириной Демичевой воспитывает двух сыновей – Даниила (2015) и Платона (2017).