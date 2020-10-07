Monatik показал, как забирал сына из роддома

Украинский певец и продюсер Monatik в Instagram разместил в сети архивные снимки, на которых запечатлен его старший сын Даниил.
Артист посвятил публикацию дню рождения сына – 7 октября Даниилу исполнилось пять лет.
На одном из фото Monatik запечатлен вместе с женой Ириной Демичевой в день выписки Даниила из роддома. На снимке артист вытирает ладонями слезы.
"Ты выбрал этот день. Ты появился именно в этот день, и все перевернулось. Все изменилось. Все засияло, закружилось! С первым юбилеем тебя, наш Даня", – подписал он публикацию.
Monatik отметил, что написал пост в микроблоге в надежде на то, что когда-то сын вырастет и сможет его прочитать.
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Однажды на мой вопрос тебе 4-летнему: «Кем ты хочешь стать, когда вырастешь?», ты дал ответ, который движет мной по сегодняшний день и будет это совершать в моем сознании, пока я есть на земле. Ты ответил: «папой»... Я тогда ощутил что-то, чего никогда не ощущал ранее, что-то, что пытаюсь отыскать в себе, каждый раз, когда душа на части рвётся и мир пытается сбить с ног. Когда серым-серо, вранье и кажется проблема переходит в статус «глобальной», я вспоминаю твои слова, такого маленького, но уже с такими умными глазами, вопросами и ответами, и все проблемы становятся просто пеной от волн такого красивого океана, имя которому жизнь... Ты выбрал этот день... Ты появился именно в этот день, и все перевернулось... Все изменилось. Все засияло, закружилось!!! Я понял, что такое повзрослеть, но одновременно напомнил себе, как важно не забыть себя ребёнком. Я так тебе благодарен!!! Я так люблю вас с братом!!! @irinamonatik , как же я тебе благодарен за эти чудеса. Даня, вполне возможно, однажды ты зарегистрируешься здесь и обязательно, с присущим тебе любопытством, доскролишь до этого поста! Поэтому я пишу это и здесь, чтобы ты почитал и вспомнил, какой ты настоящий, скромный, сильный, счастливый, чистый душой и самый-самый честный! Я горжусь тобой, как СЫНОМ, горжусь тобой, как старшим БРАТОМ, горжусь тобой, как ДРУГОМ. Всегда будь достойным! С первым юбилеем Тебя, наш старшенький Даня Привет.
Monatik (Дмитрий Монатик) вместе с женой Ириной Демичевой воспитывает двух сыновей – Даниила (2015) и Платона (2017).