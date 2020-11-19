"Это мама или лошадь?". Собчак задала сыну вопрос о себе

Российская телеведущая Ксения Собчак спела для своего сына Платона песню из мультфильма "Бременские музыканты".

Российская телеведущая Ксения Собчак показала в Instagram, как поздравляла своего сына Платона с четырехлетием.

В ролике мальчик находится в комнате с бабушкой, общественным деятелем Людмилой Нарусовой. Открывается дверь, и появляется Собчак в костюме осла из советского мультфильма "Бременские музыканты" 1969 года.

"Это кто? Я тебя не помню!" – отреагировал Платон.

Собчак сказала, что это бременские музыканты принесли подарок от мамы. Она вручила сыну презент и поцеловала его.

"Это мама или лошадь?" – спросила телеведущая.

Ответ мальчика не вошел в видео. "Лллл", – на этом звуке видео оборвалось.

"Аниматоры! Бойтесь! Начинаю отбирать ваш хлеб", – написала Собчак и отметила пост хештегом "Платону – четыре".

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Сына Платона Собчак родила 18 ноября 2016 года.

7 марта 2019 года телеведущая объявила о расставании с его отцом, актером Максимом Виторганом, своим первым супругом. Второй муж Собчак – режиссер Константин Богомолов. Их свадьба состоялась 13 сентября 2019 года.