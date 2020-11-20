Среди руководства Пентагона выявили COVID-19

После встречи с министром обороны Литвы Раймундасом Кароблисом, который, как оказалось, был болен COVID-19, у заместителя министра обороны США по политическим вопросам Энтони Таты выявили коронавирусную болезнь. Заболевший Кароблис встречался со многими высокопоставленными чиновниками Пентагона.

У заместителя министра обороны США по политическим вопросом Энтони Таты после встречи с министром обороны Литвы Раймундасом Кароблисом (который заболел COVID-19) обнаружили коронавирус. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на заявление официального представителя Пентагона.

Тата отправится на самоизоляцию на 14 дней.

На этой неделе Кароблис встречался с несколькими высшими должностными лицами в Пентагоне, среди которых Тата, и.о. министра обороны Кристофер Миллер, министры армии, ВВС и ВМС. Каждый из них уже прошел тестирование, о результатах пока не сообщается.

О том, что Кароблис болен COVID-19, он узнал позже.

Тата был переведен на высшую политическую роль в Пентагоне на прошлой неделе на фоне ряда радикальных перестановок в структуре гражданского руководства минобороны, отмечает телеканал.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро 20 ноября в мире коронавирусом заразились 56,9 млн человек, от COVID-19 скончалось 1,36 млн человек, выздоровело 36,5 млн.

Лидером по масштабу распространения вируса являются США – число инфицированных там достигло 11 715 167, умерло 252 514 человек, излечилось 4 410 709.