От COVID-19 умер патриарх Сербской православной церкви Ириней

За жизнь патриарха Сербской православной церкви Иринея боролись сербские и российские врачи, он умер от коронавирусной болезни в возрасте 90 лет.

Патриархом Сербским Ириней был 10 лет Фото: wikipedia.org

В Белграде от коронавирусной болезни COVID-19 умер патриарх Сербской православной церкви Ириней. Об этом сегодня сообщило издание Alo.

Его лечили в военно-медицинском госпитале "Карабурма" с 4 ноября.

Издание пишет, что за жизнь 90-летнего патриарха боролись сербские и российские врачи.

Патриарх Ириней (Мирослав Гаврилович) родился в 1930 году. В 1959 году он принял монашеский постриг от патриарха Сербского Германа, с тех пор он стал Иринеем.

22 января 2010 года в Белграде его избрали новым патриархом.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро 20 ноября в мире коронавирусом заразились 56,9 млн человек, от COVID-19 скончалось 1,36 млн человек, выздоровело 36,5 млн.

В Сербии за время пандемии заболели 104 097 человек, умерли 1110.