Парубий заболел COVID-19

Бывший спикер Верховной Рады Украины, народный депутат от "Европейской солидарности" Андрей Парубий сообщил, что уходит на самоизоляцию в связи с инфицированием коронавирусом.

Парубий сказал, что чувствует себя хорошо Фото: ЕРА

Бывший спикер Верховной Рады Украины, народный депутат от "Европейской солидарности" Андрей Парубий проинформировал 19 ноября в Facebook, что заболел коронавирусной инфекцией COVID-19.

"Получил положительный результат теста на короновирус. Сообщил об этом всем, с кем контактировал в последние дни. Чувствую себя хорошо, однако полностью самоизолируюсь. Всем желаю здоровья и максимального соблюдения мер безопасности", – написал он.

Парубий сообщал, что его на 23 ноября вызвали на допрос в Госбюро расследований по делу о событиях на Майдане 2013–2014 годов в качестве свидетеля. По словам нардепа, его адвокат связался со следователем, чтобы допрос перенесли.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков говорил, что на 19 октября COVID-19 болели или уже переболели 60 нардепов. После этого об инфицировании сообщал депутат от "Слуги народа" Алексей Мовчан. 11 ноября заражение коронавирусом подтвердили у самого Разумкова и у вице-спикера парламента Руслана Стефанчука.

По состоянию на 19 ноября в Украине зафиксировали 583 510 случаев COVID-19 (из них рекордные 13 357 случаев подтвердили за последние сутки), выздоровело 266 479 человек, скончалось – 10 369.