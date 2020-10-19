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"Ситуация достаточно непростая". Разумков рассказал, сколько нардепов заразилось коронавирусом

60 народных депутатов Украины уже переболели или болеют коронавирусной инфекцией COVID-19 сейчас, еще ряд нардепов остаются на самоизоляции из-за контактов с больными COVID-19, рассказал спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

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Разумков назвал ситуацию с распространением коронавируса "достаточно непростой"
Разумков назвал ситуацию с распространением коронавируса "достаточно непростой"
Фото: rada.gov.ua

В Верховной Раде по состоянию на 19 октября болеют или уже переболели коронавирусной инфекцией 60 нардепов, рассказал спикер парламента Дмитрий Разумков на заседании согласительного совета, передает корреспондент издания "ГОРДОН"

"По состоянию на сегодня болеют или переболели 60 народных депутатов Украины, некоторые еще дополнительно остаются на самоизоляции, потому что контактировали с избирателями и коллегами, которые, к сожалению, заболели", – сказал он. 

Ситуацию с распространением COVID-19 в стенах Верховной Рады он назвал "достаточно непростой". 

В состав парламента сейчас входит 423 нардепа. В конце августа Разумков сообщал, что в парламенте коронавирусом заразилось 23 депутата. 30 сентября он рассказал, что коронавирус подтвердили еще приблизительно у 10 парламентариев и сотрудников аппарата Рады.

В конце сентября – начале октября о своем инфицировании сообщали внефракционный народный депутат Муса Магомедов, глава партии "Голос" и нардеп Кира Рудик, лидер группы "За майбутнє" Игорь Палица, нардеп от "Батьківщини" Сергей Евтушок. По словам главы партии "Слуга народа" Александра Корниенко, у него есть симптомы COVID-19, но тест дал отрицательный результат.

В сентябре COVID-19 переболели также лидер "Батьківщини", нардеп Юлия Тимошенко и нардеп из этой фракции Иван Крулько, в октябре – нардеп от "Слуги народа" Жан Беленюкпятый президент, народный депутат от "Европейской солидарности" Петр Порошенко, нардеп из фракции "Евросолидарности" Яна Зинкевич

Из-за вспышки коронавируса парламент планирует собраться на пленарное заседание в этом месяце только раз – 20 октября (в остальные дни из-за вспышки коронавируса нардепы работают в комитетах, комиссиях и фракциях).

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией

Теги: Верховная Рада, Дмитрий Разумков, заседание, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, самоизоляция
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