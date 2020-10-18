ГОРДОН
 
 
LIVE ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Видео: Дмитрий Гордон / YouTube

Садовый, львовская коррупция, Бандера, "Свобода", мордобои в Раде, суды. Интервью Гордона с Игорем Васюником. Трансляция

На YouTube-канале основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона транслируется интервью с бывшим народным депутатом Украины, кандидатом в мэры Львова Игорем Васюником. Беседу записали 14 октября, она продолжалась более двух часов. Во время интервью Васюник говорил о занятии бизнесом, работе в НАК "Нафтогаз України" и Верховной Раде, о драках в парламенте, своем отношении к представителям украинского национально-освободительного движения середины XX века Степану Бандере и Роману Шухевичу, об украинском языке, войне на Донбассе, возвращении оккупированных территорий, а также о том, почему идет в мэры Львова, и о своем сопернике на местных выборах, действующем градоначальнике Андрее Садовом.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|

Игорь Васюник родился в 1969 году во Львовской области. Окончил Львовский государственный университет имени Ивана Франко (специальность  планирование народного хозяйства), Львовский институт менеджмента (специальность – менеджмент организаций) и Национальную академию государственного управления при президенте Украины (специальность – государственное управление).

Васюник в 1990-х – начале 2000-х занимался бизнесом. В 2005–2006 годах был заместителем председателя правления, первым заместителем председателя правления НАК "Нафтогаз України". Избирался депутатом Верховной Рады VII созыва (от "Батьківщини) и VIII созыва (от "Народного фронта").

В 2015 году участвовал в выборах мэра Львова (с 3,22% голосов занял седьмое место). В 2020 году опять баллотируется на эту должность.

Старший брат Васюника – Иван Васюник – в 2007–2010 годах был вице-премьер-министром Украины.

Теги: Верховная Рада, Львов, Дмитрий Гордон, выборы, Степан Бандера, НАК Нафтогаз, Андрей Садовый, местные выборы, Роман Шухевич, Игорь Васюник
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Ломаченко – Лопес. Онлайн-трансляция боя за звание абсолютного чемпиона мира
Ломаченко – Лопес. Онлайн-трансляция боя за звание абсолютного чемпиона мира G
Дмитрий НЕЙМЫРОК
Битва за кресло мэра Киева. Полный список кандидатов. Обновлено
Битва за кресло мэра Киева. Полный список кандидатов. Обновлено G
Наталия ДВАЛИ
Список "двойников" кандидатов на местных выборах 2020 года. Что это за технология и как с ней бороться?
Список "двойников" кандидатов на местных выборах 2020 года. Что это за технология и как с ней бороться? G
Елена КРАВЧЕНКО
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook


 
 

Публикации

 
все публикации
 
 

Фото

 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS