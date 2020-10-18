Садовый, львовская коррупция, Бандера, "Свобода", мордобои в Раде, суды. Интервью Гордона с Игорем Васюником. Трансляция

Видео: Дмитрий Гордон / YouTube

Игорь Васюник родился в 1969 году во Львовской области. Окончил Львовский государственный университет имени Ивана Франко (специальность – планирование народного хозяйства), Львовский институт менеджмента (специальность – менеджмент организаций) и Национальную академию государственного управления при президенте Украины (специальность – государственное управление).

Васюник в 1990-х – начале 2000-х занимался бизнесом. В 2005–2006 годах был заместителем председателя правления, первым заместителем председателя правления НАК "Нафтогаз України". Избирался депутатом Верховной Рады VII созыва (от "Батьківщини) и VIII созыва (от "Народного фронта").

В 2015 году участвовал в выборах мэра Львова (с 3,22% голосов занял седьмое место). В 2020 году опять баллотируется на эту должность.

Старший брат Васюника – Иван Васюник – в 2007–2010 годах был вице-премьер-министром Украины.