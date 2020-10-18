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Игорь Васюник: Вопрос украинского языка для меня – это вопрос жизни и смерти моего государства

Бывший народный депутат, кандидат в мэры Львова Игорь Васюник в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил, что если станет мэром и почувствует, что Верховная Рада или Офис президента захотят внести изменения в закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" или "еще как-то сманипулировать" на этой теме, то сам организует массовые протесты львовян.

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Васюник: Я лично призову всех львовян выйти, сесть в автобусы и поехать в Киев
Васюник: Я лично призову всех львовян выйти, сесть в автобусы и поехать в Киев
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Бывший народный депутат Украины, кандидат в мэры Львова Игорь Васюник в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил, что сегодня чувствует угрозу для украинского языка, и отметил, что это вопрос выживания Украины. 

"[Для украинского языка] есть угроза сегодня... Вопрос украинского языка для меня – это вопрос жизни и смерти моего государства. Это очень принципиальный вопрос", – отметил Васюник.

Он сказал, что если станет мэром и почувствует, что Верховная Рада или Офис президента захотят внести изменения в закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" или "еще как-то сманипулировать" на этой теме, то сам организует массовые протесты львовян. 

"Поверьте, я как руководитель города за ночь организую весь общественный транспорт, он будет заправлен и будет стоять под каждым домом. Я лично призову всех львовян из каждой квартиры выйти, сесть в автобусы и поехать в Киев", – заявил Васюник.

Политик отметил, что не понимает, почему на 29-м году независимости Украины украинцы вынуждены защищать свой язык, а не просто заниматься его развитием.

"Я считаю, что в Украине должно быть так, как в Эстонии. Если ты хочешь получить украинское гражданство – сдай экзамен на знание украинского языка и на знание истории. [Еще ты] обязательно должен сказать: "Россия – агрессор". Тогда получаешь гражданство. Считаю, что такая перезагрузка [процедуры получения] гражданства должна пройти в Украине. Тогда не будет стоять вопрос угрозы", –  сказал политик.

Интервью с Васюником выйдет сегодня на YouTube-канале "Дмитрий Гордон"Трансляция начнется в 18.00.

Согласно Конституции, единственный государственный язык в Украине – украинский.

В июле 2019 года в Украине вступил в силу закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. В законе указано, что украинский язык является обязательным для использования по всей стране в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в публичных сферах общественной жизни. Действие закона не распространяется на сферу частного общения и религиозных обрядов.

Согласно результатам опроса, который в августе 2020 года проводили Центр Разумкова и Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, большинство украинцев (66,1%) считают, что русский язык должен свободно использоваться в частной жизни, но украинский должен оставаться единственным государственным

Языковой омбудсмен Украины Тарас Кремень заявил, что очевидных признаков притеснения в стране русского языка нет. Он считает, что вопрос языка в Украине поднимается искусственно.

Теги: Львов, Дмитрий Гордон, выборы, русский язык, украинский язык, местные выборы, Игорь Васюник
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