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ПОЛИТИКА

Ткаченко утверждает, что из-за Порошенко введены штрафы за неиспользование украинского языка в быту

Министр культуры Украины Александр Ткаченко обвинил предыдущую власть, в частности пятого президента Петра Порошенко, в том, что в законодательство были введены штрафы за "неиспользование украинского языка в быту". При этом закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, принятый в 2019 году, не распространяется на сферу приватного общения.

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Ткаченко: Мы сильны тем, что у нас есть люди, которые говорят по-русски
Ткаченко: Мы сильны тем, что у нас есть люди, которые говорят по-русски
Фото: radiosvoboda.org

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко считает, что в стране действуют штрафы за отказ от использования в быту украинского языка. Об этом он сказал в интервью "Украинской правде", которое опубликовано 11 сентября.

Министр обвинил предыдущие власти, в частности пятого президента Украины Петра Порошенко, в непоследовательности и политизации вопроса поддержки украинского языка при принятии в 2019 году соответствующего законопроекта.

"Из-за давления избирательной кампании многое принималось под ее влиянием. И многие вещи, которые представляли другую точку зрения, не учитывались. Например, штрафы за неиспользование украинского языка в быту", – сказал Ткаченко.

На возражение журналистки о том, что такие штрафы закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного не предусматривает, Ткаченко заявил: "Они остались".

"Мы сильны тем, что у нас есть люди, которые говорят по-русски. Мы сильны, тем, что мы разные. Нужно дать время, не прессовать, не пытаться их заставить говорить на украинском языке. А сделать этот выбор осознанным, добровольным", – добавил министр культуры.

16 июля 2019 года в Украине вступил в силу закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. В законе указано, что украинский – единственный государственный язык в Украине. Этот статус предполагает обязательность использования украинского языка по всей стране в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в публичных сферах общественной жизни. Действие закона не распространяется на сферу частного общения и религиозных обрядов.

Теги: Петр Порошенко, языковой закон, украинский язык, штраф, Александр Ткаченко
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