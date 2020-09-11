Ткаченко утверждает, что из-за Порошенко введены штрафы за неиспользование украинского языка в быту

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко считает, что в стране действуют штрафы за отказ от использования в быту украинского языка. Об этом он сказал в интервью "Украинской правде", которое опубликовано 11 сентября.
Министр обвинил предыдущие власти, в частности пятого президента Украины Петра Порошенко, в непоследовательности и политизации вопроса поддержки украинского языка при принятии в 2019 году соответствующего законопроекта.
"Из-за давления избирательной кампании многое принималось под ее влиянием. И многие вещи, которые представляли другую точку зрения, не учитывались. Например, штрафы за неиспользование украинского языка в быту", – сказал Ткаченко.
На возражение журналистки о том, что такие штрафы закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного не предусматривает, Ткаченко заявил: "Они остались".
"Мы сильны тем, что у нас есть люди, которые говорят по-русски. Мы сильны, тем, что мы разные. Нужно дать время, не прессовать, не пытаться их заставить говорить на украинском языке. А сделать этот выбор осознанным, добровольным", – добавил министр культуры.
16 июля 2019 года в Украине вступил в силу закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. В законе указано, что украинский – единственный государственный язык в Украине. Этот статус предполагает обязательность использования украинского языка по всей стране в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в публичных сферах общественной жизни. Действие закона не распространяется на сферу частного общения и религиозных обрядов.