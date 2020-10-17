Нардеп Зинкевич во второй раз выздоровела от COVID-19

По словам нардепа от "Европейской солидарности" Яны Зинкевич, у нее после COVID-19 осталась усталость и не вернулось обоняние.

Народный депутат Яна Зинкевич 16 октября сообщила в Facebook, что выздоровела от коронавирусной болезни COVID-19.

"Наконец я получила отрицательный результат теста [на коронавирус]. Скажу честно, это непростой опыт и, надеюсь, третьего раза не будет хотя бы в этом году", – рассказала она.

Зинкевич сравнила течение болезни при первом заражении коронавирусом и втором. Она рассказала, что во второй раз легче перенесла COVID-19.

"Первый раз я болела очень тяжело, по [10-бальной] шкале пожалуй 8 из 10. (Не на ИВЛ и уже хорошо). Во второй раз, после первого пережитого случая все ощущалось на 3–4 из 10, не больше. [...] Сейчас, уже с отрицательным анализом, я все же чувствую что COVID меня подкосил, осталась усталость и так и не появилось обоняние. Но, уже имея опыт, знаю что за несколько месяцев удастся восстановиться почти полностью", – написала нардеп.

Сегодня Зинкевич сообщила в Facebook, что возвращается к работе.

Яна Зинкевич – участница АТО, волонтер медицинского батальона "Госпитальеры". В декабре 2015 года получила тяжелые травмы в автомобильной аварии. В 2019 году была избрана в парламент по списку "Европейской солидарности".

30 сентября Зинкевич сообщила, что получила положительный результат теста на коронавирус. Она говорила, что в первый раз COVID-19 перенесла полгода назад. Зинкевич рассказывала, что тогда была госпитализирована.

В конце августа спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что в парламенте коронавирусом заразилось 23 депутата. 30 сентября он рассказал, что коронавирус подтвердили еще у около 10 парламентариев и сотрудников аппарата Рады.

В конце сентября – начале октября о своем инфицировании сообщали внефракционный народный депутат Муса Магомедов, глава партии "Голос" и нардеп Кира Рудик, пятый президент, народный депутат от "Европейской солидарности" Петр Порошенко, лидер группы "За майбутнє" Игорь Палица, нардеп от "Батьківщини" Сергей Евтушок. По словам главы партии "Слуга народа" Александра Корниенко, у него есть симптомы COVID-19, но тест дал отрицательный результат.

В сентябре COVID-19 переболели также лидер "Батьківщини", нардеп Юлия Тимошенко и нардеп из этой фракции Иван Крулько, в октябре – нардеп от "Слуги народа" Жан Беленюк.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. В марте Украина объявила карантин.