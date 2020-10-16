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“Температура поднялась до 36,8”. Тищенко заявил, что заболел COVID-19

Нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко заявил, что его тест на коронавирус дал положительный результат.

Тищенко: Чувствую себя как танк, которому подбили гусеницу
Тищенко: Чувствую себя как танк, которому подбили гусеницу
Фото: Николай Тищенко / Facebook

Народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко заявил, что заболел COVID-19. Об этом 16 октября он написал на свой странице в Facebook.

По словам нардепа, его тест на коронавирус дал положительный результат.

"Температура 36,8 – поднялась. Чувствую себя как танк, которому подбили гусеницу", – написал Тищенко.

Он также отметил, что "Слуга народа" продолжает подготовку к местным выборам, которые запланированы на 25 октября.

"Команда работает оперативно. Связь круглосуточная. У всех наших кандидатов боевое настроение… Перехожу на запасной больничный бункер. Уверен в быстрой победе над заморским недугом, как и в победе партии президента на местных выборах в Киеве", – утверждает нардеп.

https://www.facebook.com/NikolayTishenko/posts/3721567441209844

В конце августа спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что в парламенте коронавирусом заразилось 23 депутата. 30 сентября он рассказал, что коронавирус подтвердили еще у около 10 парламентариев и сотрудников аппарата Рады. 

В конце сентября – начале октября о своем инфицировании сообщали внефракционный народный депутат Муса Магомедов, глава партии "Голос" и нардеп Кира Рудик, пятый президент, народный депутат от "Европейской солидарности" Петр Порошенко, член фракции "Европейская солидарность" Яна Зинкевич, лидер группы "За майбутнє" Игорь Палица. По словам главы партии "Слуга народа" Александра Корниенко, у него есть симптомы COVID-19, но тест дал отрицательный результат.

В сентябре COVID-19 переболели также лидер "Батьківщини", нардеп Юлия Тимошенко и нардеп из этой фракции Иван Крулько, в октябре – нардеп от "Слуги народа" Жан Беленюк.

Теги: Верховная Рада, депутаты, Николай Тищенко, Слуга народа, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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