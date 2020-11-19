Европа может избежать локдауна, если 95% людей будут носить маски – ВОЗ

Глава европейского подразделения Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге заявил, что закрытие школ не является эффективной мерой в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции.

Страны Европы могут избежать введения локдауна, если большинство жителей будут соблюдать масочный режим. Такое заявление сделал глава европейского подразделения ВОЗ Ханс Клюге на пресс-конференции, которая состоялась 19 ноября, пишет "Интерфакс-Украина".

Он отметил, что жесткий карантин – крайняя мера, в ней не будет необходимости, если 95% людей будут носить маски.

Клюге заявил, что закрытие школ не является эффективной мерой в борьбе с коронавирусом, так как дети и подростки не способствуют распространению COVID-19. По мнению главы европейского подразделения ВОЗ, начальные школы в Европе должны продолжать работу в обычном режиме.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В мире, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, на утро 19 ноября коронавирусом заразилось 56 247 982 (+669 тыс. за сутки) человека. От COVID-19 скончалось 1 349 339 (+12 тыс.) человек, выздоровело 36 146 875.