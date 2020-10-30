В ВОЗ уверены, что локдаун может быть только крайней мерой в борьбе с COVID-19

Жесткий карантин действительно может сократить число заражений и снять чрезмерную нагрузку с системы здравоохранения, но негативно скажется на экономике, психическом здоровье граждан и может привести к росту числа случаев домашнего насилия, уверен глава европейского подразделения Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.

Глава европейского подразделения Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге убежден, что локдаун из-за коронавирусной инфекции COVID-19 должен быть только самой крайней мерой. Об этом он заявил 29 октября на экстренном совещании, сообщила пресс-служба организации.

Он отметил, что жесткий карантин действительно может сократить число заражений и снять чрезмерную нагрузку с системы здравоохранения.

"Но мы также знаем, что полная изоляция будет стимулировать спрос на психиатрическую помощь и рост домашнего насилия при одновременном снижении посещаемости больниц при хронических состояниях, что приведет к преждевременной смерти от этих состояний", – сказал он.

Клюге добавил, что локдаун негативно сказывается на экономике.

"Учитывая эти реалии, мы рассматриваем общенациональные карантины как крайний вариант, поскольку они пренебрегают все еще существующей возможностью задействовать каждого в базовых и эффективных мерах Так называемые локдауны не обязательно должны означать то, что означали в марте или апреле", – заявил он.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В мире, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, по состоянию на 30 октября число инфицированных достигло 44,9 млн человек, 1 млн 178 тыс. пациентов умерли, 30,1 млн выздоровели.