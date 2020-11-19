Заболевший COVID-19 глава Черновицкого облсовета Мунтян находится в реанимации в тяжелом состоянии

Заразившегося коронавирусом главу Черновицкого областного совета Ивана Мунтяна госпитализировали, по словам врачей, поражение его легких составляет 50%, состояние стабильно тяжелое.

Мунтян возглавляет Черновицкий облсовет с декабря 2015 года Фото: Іван Мунтян / Facebook

Председатель Черновицкого областного совета Иван Мунтян находится в реанимации с двусторонней пневмонией на фоне коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе облсовета.

Врач-пульмонолог Черновицкой областной клинической больницы Татьяна Цинтаро заявила, что поражение легких у Мунтяна – 50%, его состояние стабильно тяжелое.

Мунтяна госпитализировали 14 ноября, через день его перевели в отделение реанимации и интенсивной терапии Черновицкой областной клинической больницы. С 17 ноября его состояние ухудшилось, он находится на дотации кислорода.

Мунтян возглавляет Черновицкий облсовет с декабря 2015 года.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 19 ноября в Украине COVID-19 заболело 583 510 человек, выздоровело 266 479, летальных случаев – 10 369.