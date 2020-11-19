Зеленский подписал закон о штрафах за неношение масок в общественных местах

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который вводит штрафы за неношение масок в общественных местах размером 170–255 грн.

За отсутствие масок в общественных местах украинцев будут штрафовать Фото: EPA

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №1000-IX, который вводит штрафы за пребывание в общественных помещениях и транспорте без масок. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Целью закона является предотвращение распространения коронавирусной болезни среди граждан Украины. Документ будет способствовать повышению социальной ответственности граждан и защите их здоровья и жизни, а также уменьшению количества случаев заражения коронавирусной болезнью, что поможет предотвратить неконтролируемый рост числа больных COVID-19 и перегрузку медицинских учреждений, сказано в сообщении.

Закон устанавливает, что пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без надетых средств индивидуальной защиты – респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, влечет наложение штрафа в размере 10–15 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 170 до 255 грн).

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

3 ноября Верховная Рада в первом чтении уже приняла похожий законопроект – он предлагает штрафовать владельцев бизнеса за отсутствие масок у посетителей на сумму от 3400 до 5100 грн.

По состоянию на 19 ноября в Украине COVID-19 заболели 583 510 человек, выздоровели 266 479, летальных случаев 10 369.