Малюська объяснил, кого не будут штрафовать за неношение маски

6 ноября Верховная Рада ввела штрафы за неношение масок в общественных местах. Министр юстиции Украины Денис Малюська разъяснил, что такие штрафы не будут применяться к несовершеннолетним или тем, кто не носит маску на улице.

Применение штрафов от 17 до 34 тыс. грн за нарушение любых правил карантина было несправедливым. Об этом заявил министр юстиции Украины Денис Малюська в Facebook.

"Применение такого штрафа за неношение маски в общественных помещениях было несправедливым, потому что мало у кого есть достаточно денег, чтоб оплатить такой штраф. Кроме того, процедура применения штрафа была длительной – нужно было решение суда", – отметил он.

Министр подчеркнул, что ситуация кардинально поменяется после того, как вступит в силу принятый Верховной Радой закон, которым устанавливаются штрафы за неношение маски в общественных местах и транспорте в размере от 170 до 255 грн.

"При этом применение такого штрафа будет быстрым, поскольку его будет налагать полицейский, представитель Госпродпотребслужбы сразу же на месте. Такие штрафы не будут применяться к несовершеннолетним или тем, кто не носит маску на улице", – объяснил Малюська.

6 ноября Верховная Рада ввела штрафы за неношение масок в общественных местах.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине за прошлые сутки подтверждено 9397 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Всего с начала эпидемии в Украине подтвердили 460 331 случай COVID-19, 206 866 пациентов выздоровели, 8450 человек умерли.