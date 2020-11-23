"Лучше иметь бизнес и переболеть, чем потерять бизнес нах...й и все равно переболеть". Дядя Жора записал обращение к правительству

Украинский шоумен Дядя Жора в образе бомжа призвал правительство одуматься.

Украинский шоумен Дядя Жора (Вадим Мичковский) в образе бомжа записал видеообращение к правительству, в котором призвал отменить "карантин выходного дня". Ролик обнародован 22 ноября в Instagram артиста.

"Уважаемое правительство, обращаюсь к вам от имени рестораторов, ивентщиков, артистов, работников офисов – в общем, всех предпринимателей. Отмените "карантин выходного дня", а то таких предпринимателей, как я, с каждым днем будет все больше и больше. Лучше иметь бизнес и переболеть [COVID-19], чем потерять бизнес нах...й и все равно переболеть. Одумайтесь!" – заявил он, после чего сообщил, что отправляется на свалку перекусить.

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"Карантин выходного дня" действует в Украине с 14 ноября. Ряд украинских городов отказался его вводить в связи с тем, что такие карантинные меры неэффективны и чреваты негативными последствиями для экономики.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявлял, что 14–15 ноября "карантин выходного дня" соблюдался "так себе". В эти дни полицейские закрыли 1,5 тыс. магазинов, 800 заведений общепита, 30 ночных клубов и 20 спортзалов. По фактам нарушений правоохранители составили почти 2 тыс. административных протоколов и открыли девять уголовных производств.

По состоянию на 23 ноября в Украине зарегистрировано 635 689 случаев коронавирусной инфекции, из них 10 945 – за последние сутки. Скончалось 11 075 пациентов с COVID-19, выздоровело 291 060 человек.