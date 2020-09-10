Многодетный шоумен Дядя Жора отдал младшую дочь в детский сад

По словам украинского шоумена Дяди Жоры (Вадима Мичковского), его младшая дочь Амина очень общительная.

Дядя Жора: Мы с Аминой пошли в садик Фото: dyadya_jora / Instagram

Украинский шоумен Дядя Жора (Вадим Мичковский) 10 сентября на своей странице в Instagram сообщил, что его младшая дочь, трехлетняя Амина, пошла в детский сад.

"Ура! Мы с Аминой пошли в садик. В смысле, Амина пошла, а меня не взяли, говорят, перерос", – написал он.

По словам артиста, его дочери понравилось, как она провела первый день в дошкольном заведении. Дядя Жора отметил, что его младшая дочь – очень общительный ребенок и любит играть с детьми.

Шоумен Дядя Жора (настоящее имя артиста – Вадим Мичковский) родился в 1975 году в Хмельницком. В 1992 году организовал команду КВН "Три толстяка". В 2008 году актер принимал участие в проекте "Танцюю для тебе" на телеканале "1+1".

С 2016-го Дядя Жора является ведущим утренней рубрики "Погода с Дядей Жорой" на канале "Украина" в программе "Утро с Украиной".

Вместе с женой Натальей Мичковской Дядя Жора воспитывает троих дочерей – Ульяну (2003), Устину (2007) и Амину (2017). 12 мая Дядя Жора сообщил, что перенес инсульт.