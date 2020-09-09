Ризатдинова отдала сына в детский сад

Украинская гимнастка Анна Ризатдинова 9 сентября на своей странице в Instagram рассказала, что для ее сына Романа первый день в детском саду оказался сложным.
"Он просто не отпускал маму. Вот сегодня мы пробыли в садике 30 минут – пока что это максимум", – поделилась спортсменка.
Она отметила, что выбрала для сына частный детский сад, который находится в 10 минутах ходьбы от дома.
Ризатдинова подчеркнула, что теперь в ее жизни начался новый этап.
"У меня возникают очень двоякие чувства. С одной стороны, я безумно рада и горда за сына. А с другой, понимаю, насколько быстро летит время", – поделилась она эмоциями.
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Детский садик. Как я выбирала? Я руководилась простым принципом — местоположение Мне было важно, чтобы детский сад был недалеко от дома. Ведь у меня не всегда есть время отвести туда ребёнка, тогда на помощь приходят родители Нам очень повезло: построили новый частный садик прямо возле дома — в 10 минутах ходьбы. Это очень удобно. К тому же, садик оказался хорошим. Ощущения в первый день Я поняла, что для меня это, как для мамы, абсолютно новый этап. Ребёнок уже взрослый, он начинает вести самостоятельную жизнь отдельно от меня и реализовываться как человечек. И тут у меня возникают очень двоякие чувства. С одной стороны, я безумно рада и горда за сына. А с другой — понимаю, насколько быстро летит время. И вот сын уже начинает ходить в детский сад. Почему решила отдать в детский сад? Пришёл такой момент, когда я поняла — сыну уже мало общения только с родителями и родственниками. Ему нужна коммуникация с другими детками. И первый этап у нас — это садик. Дальше будет спорт Как подготовить ребёнка? Я всё обсуждаю с сыном. Только общаясь, можно достичь понимания с ребёнком. Я ему объясняла, что он пойдёт в садик. Он, возможно, ещё не до конца понимает, что это такое. И, честно говоря, первый день нам дался сложно. Он просто не отпускал маму. Вот сегодня мы пробыли в садике 30 минут — пока что это максимум. Но, как показывает статистика, первые пару месяцев, а то и полгода, это абсолютно нормально. Идёт привыкание к садику, к новым ребятам, да и вообще — к новому образу жизни. Главное — набраться терпения и подождать. И по чуть-чуть он начнёт ходить туда с радостью, я уверена. А как у вас было? Быстро ли привык ребёночек к саду? #аннаризатдинова #детскийсад #сын #lifestyle #мамы #мамасына
Ризатдинова – бронзовый призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро (2016), чемпионка мира в упражнении с обручем (2013).
Ризатдинова родила сына Романа 12 ноября 2017 года. Беглый бизнесмен Александр Онищенко признался, что он является отцом ребенка.