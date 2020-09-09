Ризатдинова отдала сына в детский сад

Украинская гимнастка Анна Ризатдинова выбрала для сына Романа, которому в ноябре исполнится три года, частный садик в 10 минутах ходьбы от дома.

Ризатдинова: Я безумно рада и горда за сына Фото: anna_rizatdinova / Instagram

Украинская гимнастка Анна Ризатдинова 9 сентября на своей странице в Instagram рассказала, что для ее сына Романа первый день в детском саду оказался сложным.

"Он просто не отпускал маму. Вот сегодня мы пробыли в садике 30 минут – пока что это максимум", – поделилась спортсменка.

Она отметила, что выбрала для сына частный детский сад, который находится в 10 минутах ходьбы от дома.

Ризатдинова подчеркнула, что теперь в ее жизни начался новый этап.

"У меня возникают очень двоякие чувства. С одной стороны, я безумно рада и горда за сына. А с другой, понимаю, насколько быстро летит время", – поделилась она эмоциями.

Ризатдинова – бронзовый призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро (2016), чемпионка мира в упражнении с обручем (2013).

Ризатдинова родила сына Романа 12 ноября 2017 года. Беглый бизнесмен Александр Онищенко признался, что он является отцом ребенка.