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23 июля, 2020
 
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"Ты же мать! Как ты можешь?" Ризатдинова позировала в платье с глубоким декольте

Украинская гимнастка Анна Ризатдинова призналась, что спустя три года после родов гордится своим телом.

Ризатдинова: Я не считаю, что если ты мать, то жизнь должна остановиться
Ризатдинова: Я не считаю, что если ты мать, то жизнь должна остановиться
Фото: anna_rizatdinova / Instagram

Украинская гимнастка Анна Ризатдинова на своей странице в Instagram разместила снимок, на котором запечатлена в платье белого цвета с глубоким декольте. 

Спортсменка призналась, что ожидает получить от фолловеров критику по поводу этого снимка. 

"Многие доброжелатели мне сейчас напишут: "Ты же мать!", "Как ты можешь выставлять такие фотографии?" Я не считаю, что если ты мать, то жизнь должна остановиться! Да, нужно выдерживать линию женственности и не переходить грань пошлости и вульгарности! Но при этом гордиться своим телом после родов считаю обязательным", – подписала снимок спортсменка.

Ризатдинова – бронзовый призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро (2016), чемпионка мира в упражнении с обручем (2013). 

Ризатдинова родила сына Романа 12 ноября 2017 года. Беглый бизнесмен Александр Онищенко признался, что он является отцом ребенка.

Теги: Украина, беременность, Анна Ризатдинова, роды
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