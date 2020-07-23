"Ты же мать! Как ты можешь?" Ризатдинова позировала в платье с глубоким декольте

Украинская гимнастка Анна Ризатдинова на своей странице в Instagram разместила снимок, на котором запечатлена в платье белого цвета с глубоким декольте.
Спортсменка призналась, что ожидает получить от фолловеров критику по поводу этого снимка.
"Многие доброжелатели мне сейчас напишут: "Ты же мать!", "Как ты можешь выставлять такие фотографии?" Я не считаю, что если ты мать, то жизнь должна остановиться! Да, нужно выдерживать линию женственности и не переходить грань пошлости и вульгарности! Но при этом гордиться своим телом после родов считаю обязательным", – подписала снимок спортсменка.
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Многие доброжелатели мне сейчас напишут , «ты же мать» , «ты же спортсменка» , «как ты можешь выставлять ТАКИЕ фотографииЯ не считаю , что если ты МАТЬ , то жизнь должна остановиться!!! Да, нужно чётко выдерживать линию женственности и не переходить грань пошлости и вульгарности ! Но при этом гордиться своим телом после родов (мамочки меня поймут) считаю обязательным !!! @michael_fedora @zhe_primachenko @boudoirlingeriestore @my.shura @politaevandrey @cartier
Ризатдинова – бронзовый призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро (2016), чемпионка мира в упражнении с обручем (2013).
Ризатдинова родила сына Романа 12 ноября 2017 года. Беглый бизнесмен Александр Онищенко признался, что он является отцом ребенка.