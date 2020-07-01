  "Я была не готова". Ризатдинова прокомментировала свои политические амбиции

Украинская гимнастка Анна Ризатдинова призналась, что баллотировалась в Верховную Раду Украины летом 2019 года не по своей инициативе.

Ризатдинова: Я хотела пойти не для того, чтобы просто получить мандат Фото: anna_rizatdinova / Instagram

Украинская гимнастка Анна Ризатдинова призналась, что в минувшем году баллотировалась в Верховную Раду по инициативе отца своего ребенка – беглого бизнесмена Александра Онищенко. Об этом она рассказала в интервью YouTube-каналу 36i6 TV.

"Это была просьба Саши – пойти по его округу. Но тем не менее я однозначно была еще не готова – я это понимаю. Считаю, что мое предназначение – развивать спорт в нашей стране", – заявила спортсменка.

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Комментарий Ризатдиновой об избирательной компании можно послушать с 26.00 минуты. Видео: 36i6 TV / YouTube

В интервью Маше Ефросининой, которое вышло на YouTube-канале телеведущей в январе 2020 года, Ризатдинова призналась, что рассталась с отцом своего ребенка – беглым бизнесменом Александром Онищенко по его инициативе. "Он понял, что у меня от него одни проблемы", – заявила Ризатдинова.

При этом она подчеркнула, что принимала его таким, какой он есть.

"Я с идеальной репутацией вдруг знакомлюсь с человеком, у которого, мягко сказано, очень плохая репутация. И разница в возрасте – 24 года. Это отпугивало. Но я поняла, что буду познавать человека таким, каким он есть сейчас", – рассказала Ефросининой Ризатдинова.