"Детям же не объяснишь". Ризатдинова рассказала, почему одноклассники тыкали в нее пальцем и говорили неприятные вещи

Украинская гимнастка Анна Ризатдинова заявила, что со школой у нее связаны не самые приятные воспоминания.

Ризатдинова: Приезжаешь, а в тебя все дети тыкают пальцем Фото: anna_rizatdinova / Instagram

Украинская гимнастка Анна Ризатдинова заявила, что во время учебы в школе очень часто пропускала занятия, так как ездила на соревнования. Об этом она рассказала 1 сентября на своей странице в Instagram.

Гимнастка призналась, что из-за этого у нее остались не очень приятные воспоминания, связанные со школой.

"Потом приезжаешь, а в тебя все дети тыкают пальцем. Для них я была прогульщицей. Детям же не объяснишь, что ты там не просто прохлаждаешься, а прославляешь свою страну. И часто я в свой адрес слышала неприятные вещи", – поделилась воспоминаниями спортсменка.

Ризатдинова рассказала, что ей часто приходилось писать контрольные по темам, которые она пропустила из-за соревнований.

"Это было безумно сложно. Я, конечно, писала вместе со всеми, а потом старалась пересдать. Сидела по ночам и учила все", – написала она.

Гимнастка заявила, что несмотря на это, не отказалась бы от спорта, даже если бы у нее появилась возможность что-то изменить в прошлом.

Ризатдинова – бронзовый призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро (2016), чемпионка мира в упражнении с обручем (2013).

Ризатдинова родила сына Романа 12 ноября 2017 года. Беглый бизнесмен Александр Онищенко признался, что он является отцом ребенка.