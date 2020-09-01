"Детям же не объяснишь". Ризатдинова рассказала, почему одноклассники тыкали в нее пальцем и говорили неприятные вещи

Украинская гимнастка Анна Ризатдинова заявила, что во время учебы в школе очень часто пропускала занятия, так как ездила на соревнования. Об этом она рассказала 1 сентября на своей странице в Instagram.
Гимнастка призналась, что из-за этого у нее остались не очень приятные воспоминания, связанные со школой.
"Потом приезжаешь, а в тебя все дети тыкают пальцем. Для них я была прогульщицей. Детям же не объяснишь, что ты там не просто прохлаждаешься, а прославляешь свою страну. И часто я в свой адрес слышала неприятные вещи", – поделилась воспоминаниями спортсменка.
Ризатдинова рассказала, что ей часто приходилось писать контрольные по темам, которые она пропустила из-за соревнований.
"Это было безумно сложно. Я, конечно, писала вместе со всеми, а потом старалась пересдать. Сидела по ночам и учила все", – написала она.
Гимнастка заявила, что несмотря на это, не отказалась бы от спорта, даже если бы у нее появилась возможность что-то изменить в прошлом.
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Как учатся дети-спортсмены Воспоминания о школьных годах у меня не сильно яркие. Но ярко помню свое * первое сентября. Мы выбирали форму, покупали мне портфель. Родители очень переживали, особенно папа. Но для меня это не считалось каким-то очень особенным событием. Вот спорт, да - это для меня было все * . Со школы у меня не очень приятные воспоминания, потому что я часто пропускала контрольные из-за участия в соревнованиях. Потом приезжаешь, а в тебя все дети тыкают пальцем. Для них я была прогульщицеи * . Детям же не объяснишь, что ты там не просто танцуешь и прохлаждаешься, а деи * ствительно ездишь на соревнования и прославляешь свою страну. И часто я в свои * адрес слышала неприятные вещи. Плюс от контрольных меня никто не освобождал. Их нужно было писать позже. Или бывали случаи, что ты приезжаешь, и именно в этот день контрольная. А ты пропустил тему и вообще понятия не имеешь, о че * м иде * т речь. Это было безумно сложно. Я, конечно, писала вместе со всеми, а потом старалась пересдать. Сидела по ночам и учила все * . Нужно отдать должное моему папе, которыи * со мнои * постоянно занимался. И учителям, которые оставались на продле * нке, и мы наве * рстывали упущенное. В общем, поблажек не было. Приходилось все * совмещать. И нагрузка конечно для ребе * нка была нечеловеческая. Но, будь у меня возможность что-то изменить, я бы от спорта ни за что не отказалась. Но сеи * час я уже готовлюсь к открытию своеи * академии, и уже жду, когда смогу обучить как можно больше детеи * . Это огромныи * труд, но если не мы, то кто позаботиться о будущем наших молодежи? А вы помните свои * первыи * звонок? Есть та, кто была тои * самои * маленькои * девочкои * , которую нес старшеклассник? #аннаризатдинова #первоесентября #первыи * звонок #школа
Ризатдинова – бронзовый призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро (2016), чемпионка мира в упражнении с обручем (2013).
Ризатдинова родила сына Романа 12 ноября 2017 года. Беглый бизнесмен Александр Онищенко признался, что он является отцом ребенка.