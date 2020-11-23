"Карантин выходного дня" дает результаты – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что прогнозируемый рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране удается сдерживать.

Зеленский: Мы должны сделать все, чтобы избежать полного локдауна Фото: president.gov.ua

23 ноября на селекторном совещании, посвященном ситуации с COVID-19, президент Украины Владимир Зеленский положительно оценил результаты введенного в стране "карантина выходного дня". Об этом информирует сайт главы государства.

"Карантин выходного дня" и дополнительные меры безопасности дают свои результаты. Мы должны сделать все, чтобы избежать полного локдауна. Пока статистика показывает, что нам удается сдерживать прогнозируемый рост [заболеваемости]", – сказал президент.

Перед этим премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что на стационарном лечении COVID-19 находится почти 28 тыс. пациентов "и такая динамика сохраняется на протяжении последних двух недель".

Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко также отметил, что стабилизировалась недельная динамика заболеваемости.

23 ноября Зеленский сообщил о своем выздоровлении от коронавирусной инфекции. Он уведомил, что выходит на работу в обычном режиме.

"Карантин выходного дня" в Украине вступил в силу 14 ноября после решения Кабинета Министров из-за увеличения количества больных COVID-19. Ряд украинских городов отказался его вводить в связи с тем, что такие карантинные меры неэффективны и чреваты негативными последствиями для экономики.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов говорил, что в прошлые выходные, 14–15 ноября, карантин соблюдался "так себе". В эти дни полицейские закрыли 1,5 тыс. магазинов, 800 заведений общепита, 30 ночных клубов и 20 спортзалов. По фактам нарушений правоохранители составили почти 2 тыс. административных протоколов и открыли девять уголовных производств.

По состоянию на 23 ноября в Украине зарегистрировано 635 689 случаев коронавирусной инфекции, из них 10 945 – за последние сутки. Скончалось 11 075 пациентов с COVID-19, выздоровело 291 060 человек.