"Победа!" Княжицкий сообщил, что его выписывают из больницы после выздоровления от COVID-19

Нардеп от "Европейской солидарности" Николай Княжицкий сообщил, что из-за COVID-19 его легкие поражены на 50%.

Княжицкий: У меня сегодня победа! Фото: Микола Княжицький / Facebook

Нардеп от "Европейской солидарности" Николай Княжицкий сообщил в Facebook 23 ноября, что переболел коронавирусной инфекцией COVID-19.

"У меня сегодня победа! Важная. Выписывают из больницы. COVID-19", – написал он.

По словам Княжицкого, он неделю находился на самоизоляции во Львове, затем отправился в Киев, где был госпитализирован.

"Поражение легких по заключению КТ – 50%. Это много... Говорят, легкие будут восстанавливаться три месяца, но никто не знает. Большинство моих знакомых болели легко. У меня форма на грани средней и тяжелой. Но здесь, в больнице, много молодых людей, людей среднего возраста, которые в очень тяжелом состоянии", – написал нардеп.

Он поблагодарил врачей за помощь.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 23 ноября в Украине зарегистрировано 635 689 случаев коронавирусной инфекции, из них 10 945 – за последние сутки. Скончалось 11 075 пациентов, а выздоровело 291 060 человек.