На дистанционном обучении в Киеве находятся 1016 классов в 272 школах, рассказал мэр столицы Виталий Кличко.

Кличко: Всего COVID-19 в Киеве болеют 1166 школьников и более чем 790 педагогов Фото: Віталій Кличко / Facebook

В Киеве на карантин из-за коронавируса закрыты восемь школ. Об этом на брифинге 23 ноября сказал мэр столицы Виталий Кличко, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"На дистанционном обучении находится 1016 классов в 272 школах города. Всего коронавирусом в Киеве болеют 1166 школьников и более чем 790 педагогов", – сказал мэр.

Также на карантин закрыты 176 групп в 135 детских садах, а четыре детсада закрыты на карантин полностью.

По состоянию на 23 ноября в Украине зарегистрировано 635 689 случаев коронавирусной инфекции, из них 10 945 – за последние сутки. Скончалось 11 075 пациентов, а выздоровело 291 060 человек. В Киеве подтверждено 60 218 случаев коронавируса, 1142 человека умерли, 20 744 – выздоровели.