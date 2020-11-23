Зеленский сообщил о негативном тесте на коронавирус

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что после получения отрицательного результата теста на коронавирус выходит на работу в обычном режиме.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил 23 ноября в Facebook, что он выздоровел от коронавирусной инфекции.

"У меня, наконец, отрицательный результат теста на коронавирус. (...) Отныне я уже на работе. День будет насыщенным, но я очень рад окунуться в работу в обычном режиме", – написал он.

Глава государства также призвал украинцев "понимать новые риски и максимально себя беречь".

"Понимать, что обязательны сейчас медицинские маски, самоизоляция, социальная дистанция, сбалансированные витаминные программы, спортивный режим. Все это крайне важно, и все это вместе дает нам надежду", – считает Зеленский.

О том, что Зеленский и глава Офиса президента (ОП) Андрей Ермак инфицированы коронавирусом, стало известно 9 ноября.

Президента и главу ОП госпитализировали в клиническую больницу "Феофания".