Зеленский сообщил о негативном тесте на коронавирус

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил 23 ноября в Facebook, что он выздоровел от коронавирусной инфекции.
"У меня, наконец, отрицательный результат теста на коронавирус. (...) Отныне я уже на работе. День будет насыщенным, но я очень рад окунуться в работу в обычном режиме", – написал он.
Глава государства также призвал украинцев "понимать новые риски и максимально себя беречь".
"Понимать, что обязательны сейчас медицинские маски, самоизоляция, социальная дистанция, сбалансированные витаминные программы, спортивный режим. Все это крайне важно, и все это вместе дает нам надежду", – считает Зеленский.
О том, что Зеленский и глава Офиса президента (ОП) Андрей Ермак инфицированы коронавирусом, стало известно 9 ноября.
Президента и главу ОП госпитализировали в клиническую больницу "Феофания".
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказывал, что в "Феофании" у Зеленского есть оборудованный специальный кабинет, в котором он может проводить совещания. "Он находится в изолированной палате, и соответственно, у него там спецсвязь установлена", – сказал он.
13 ноября главный врач "Феофании" Игорь Семенив рассказал, что Зеленский лечится на тех же условиях, что и другие пациенты, – в среднем на 7,8 тыс. грн в день.
23 ноября стало известно, что от коронавируса избавился Ермак.
По состоянию на 23 ноября в Украине зарегистрировано 635 689 случаев коронавирусной инфекции, из них 10 945 – за последние сутки. Скончалось 11 075 пациентов с COVID-19, выздоровело 291 060 человек.