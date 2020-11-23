Ермак выздоровел от COVID-19, Зеленский ждет контрольного тестирования

Тест на COVID-19 главы Офиса президента Украины Андрея Ермака показал отрицательный результат. По информации пресс-секретаря президента Украины Юлии Мендель, Владимир Зеленский чувствует себя нормально и сегодня пройдет контрольное тестирование.

Ермак сообщил, что приступает к работе в обычном режиме Фото: EPA

Руководитель Офиса президента Украины (ОПУ) Андрей Ермак рассказал 23 ноября, что получил отрицательный результат теста на COVID-19. Об этом он написал в Facebook.

"Коронавирус позади – тест показал негативный результат. Приступаю к работе в обычном режиме. Друзья, еще раз прошу всех относиться ответственно к мерам безопасности. Здоровья вам и вашим близким!", – отметил он.

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель в комментарии агентству "РБК-Украина" рассказала о состоянии здоровья Зеленского.

"Президент чувствует себя нормально, работает, запланирован ряд селекторных совещаний сегодня. И сегодня же будет контрольное тестирование, о результатах сообщим", – сообщила она.

О том, что Ермак и президент Украины Владимир Зеленский инфицированы коронавирусом, стало известно 9 ноября.

Президента и главу ОПУ госпитализировали в клиническую больницу "Феофания". По словам Ермака, он лечился в "Феофании", поскольку необходимый уровень защищенности связи в жилом доме обеспечить невозможно.